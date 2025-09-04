Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El IMAG consolida su prestigio internacional en Matemáticas con una destacada presencia en el ICM 2026

Tres miembros de este instituto de la UGR participan como conferenciantes en el Congreso Internacional de Matemáticas, considerado el más prestigioso del mundo en su ámbito y el que otorga las célebres medallas Fields

Ideal

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:23

El Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada (IMAG) sigue consolidando su prestigio y su posición en el mapa internacional de las matemáticas con una apuesta decidida por las aplicaciones en el marco del nuevo plan estratégico del instituto. Ese compromiso con la excelencia investigadora ha recibido, además, un importante reconocimiento internacional con la participación destacada de varios miembros del IMAG en el próximo Congreso Internacional de Matemáticos (ICM), que se celebrará en Filadelfia en 2026. Este congreso, que tiene lugar cada cuatro años, es el evento más prestigioso del mundo en el ámbito de las matemáticas y es también el escenario donde se entregan las célebres medallas Fields.

Entre los conferenciantes invitados al ICM 2026 se encuentra Joaquín Pérez, director científico del Proyecto María de Maeztu del IMAG, lo que supone un hito de gran relevancia para el centro y un reconocimiento a la calidad de la investigación que se desarrolla en él. Además, han sido también invitados como conferenciantes Franc Forstnerič, de la Universidad de Ljubljana (Eslovenia), miembro externo del IMAG, y Thomas Schlumprecht, de Texas A&M University (Estados Unidos), miembro del comité científico externo del instituto.

Ser conferenciante invitado en un ICM es uno de los mayores honores en la carrera de un matemático, reservado a investigadores de máximo prestigio internacional. Esta triple presencia del IMAG en el ICM 2026 es una muestra clara del impacto y la proyección global de este instituto de la Universidad de Granada.

