III Seminario de Investigación Gráfica Aplicada a la Arquitectura y la Ingeniería en la UGR

El miércoles 10 de diciembre, a las 9.30 horas, en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación se ... celebra el 3er Seminario de Investigación Gráfica Aplicada a la Arquitectura y la Ingeniería, un evento promovido por el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería de la Universidad de Granada (UGR).

La inauguración del Seminario estará a cargo de la directora de la ETSIE, Ana Cruz, en representación del Centro académico; y del director y secretaria del departamento EGAI, Miguel Martínez y Raquel Nieto, en representación del Comité organizador.

Esta tercera edición contará con una amplia participación, tanto de profesorado del propio departamento como de otros profesores con los que comparten temas de investigación. Se presentarán más de 40 ponencias, que abordan diversas líneas de investigación en el ámbito de la expresión gráfica y los proyectos arquitectónicos, y sus aplicaciones en la arquitectura y la ingeniería.

El programa incluye además una conferencia magistral, impartida por los profesores Cintya Eva Sánchez Morales y José Carlos López Cervantes, que versará sobre un tema de plena actualidad: la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura, bajo el título: «Inteligencia artificial y arquitectura: retos y oportunidades en la investigación, la docencia y el diseño».

Con este Seminario, el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería reafirma su compromiso con la promoción y difusión de la investigación en su ámbito multidisciplinar, fomentando el intercambio científico y la colaboración entre especialistas.