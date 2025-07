Guillermo Camacho, investigador predoctoral de la UGR, galardonado en Montreal con el 'Best Student Paper Award'

Ideal Martes, 15 de julio 2025, 10:42 Comenta Compartir

Guillermo Camacho, integrante del Magnetic Soft Matter Group e investigador del Laboratorio Singular en Tecnologías Avanzadas F2N2Lab de la Universidad de Granada, ha sido distinguido con el prestigioso galardón Best Student Paper Award en el 19th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR2025), celebrado del 7 al 10 de julio en la Universidad de Concordia (Montreal, Canadá).

Este congreso, considerado el foro internacional más relevante en el ámbito de los materiales electro- y magneto-reológicos, aborda avances en metamateriales inteligentes, robótica blanda magnetoactiva, tecnologías de vibración adaptativa, biomateriales sensibles a estímulos y sistemas de actuación magnética de última generación.

El trabajo premiado, titulado Magnetorheological Fluids under Perturbating Magnetic Fields, ha sido desarrollado en colaboración con los investigadores Jesús García-Gutiérrez, Óscar Martínez-Cano, José R. Morillas, Stefania Nardecchia y Juan de Vicente, todos pertenecientes al Magnetic Soft Matter Group del Departamento de Física Aplicada de la UGR.

La investigación ha sido reconocida por su originalidad, calidad científica y alto potencial de aplicación en campos como la ingeniería de tejidos o la medicina regenerativa. En ella, el equipo granadino demuestra cómo la aplicación de campos magnéticos perturbativos de alta frecuencia permite inducir el autoensamblado controlado de estructuras laminares de partículas magnéticas. Estos patrones, integrados en hidrogeles biocompatibles, permiten guiar el crecimiento celular de forma precisa, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de tejidos artificiales con organización anisotrópica tridimensional.

El estudio se ha llevado a cabo con un generador triaxial de campos magnéticos diseñado específicamente para la investigación, en combinación con técnicas avanzadas de microscopía confocal de alta resolución, simulaciones por dinámica de partículas y elementos finitos. Los resultados muestran que es posible controlar con precisión la morfología de las estructuras –grosor y espaciamiento entre láminas– mediante un número adimensional, el número de Mason, y el grado de confinamiento de la muestra.

La investigación ha sido financiada por proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos europeos NextGenerationEU.