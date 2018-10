La Fundación Alicia Koplowitz concede una ayuda al investigador de la Universidad de Granada Francisco Ortega Porcel Entrega de las ayudas de la Fundación Alicia Koplowitz. / UGR El proyecto de la UGR 'Mecanismos periféricos que inducen a la neurogénesis, función del hipocampo y salud mental en niños: el rol del ejercicio' recibirá 50.000 euros de esta entidad R. I. GRANADA Martes, 30 octubre 2018, 10:10

El investigador del Instituto de Investigación del Deporte y la Salud (iMUDS) y la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada Francisco B. Ortega Porcel ha recibido una ayuda de 50.000 euros de la Fundación Alicia Koplowitz para el desarrollo del proyecto de investigación 'Mecanismos periféricos que inducen a la neurogénesis, función del hipocampo y salud mental en niños: el rol del ejercicio', perteneciente al ámbito de las Neurociencias.

En total han sido ocho los proyectos de investigación de toda España que recibirán una aportación económica de esta entidad, que ha hecho entrega de ellos durante la XIII edición de las Jornadas Científicas en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. La presidenta de la Fundación, Alicia Koplowitz, ha sido la encargada de entregar estas ayudas, por un importe total de 379.000 euros, a los representantes de los ocho proyectos seleccionados.

En la edición de este año han participado 72 proyectos de investigación, de los que 34 eran de Psiquiatría, 25 de Neurociencias y 13 de Neuropediatría, con el objetivo de obtener financiación para el desarrollo de su trabajo en hospitales, universidades o centro de investigación españoles.

La labor puede contar con la colaboración tanto de equipos nacionales como extranjeros, pero dentro del proyecto es requisito indispensable un investigador principal español, quien será el único receptor de la ayuda, vinculado a uno de esos centros durante los dos años del programa.

El investigador de la UGR ha destacado que, «sin duda, es una gran alegría para nosotros la concesión de esta ayuda económica para profundizar en una de nuestras principales líneas de investigación actualmente, el papel del ejercicio en la mejora de la cognición y el cerebro. En este proyecto, concretamente nos centraremos en estudiar en una muestra de niños que realizaron un programa de ejercicio, sus efectos sobre el cerebro están explicados por algunos de los mecanismos potenciales identificados en modelos animales, pero que necesitan ser aplicados en personas».

Ortega asegura «que este tipo de ayudas son de gran importancia para nuestro grupo de investigación, ya que permitirá contratar a una persona para trabajar en este proyecto y colaborar con investigadoras de gran nivel que trabajan actualmente en Boston (Harvard) y Nueva York».

«La concesión de esta ayuda es fruto del gran trabajo que el grupo de Investigación PROFITH – PROmoting FITness and Health through physica lactivity- está realizando, con aproximadamente 40 personas jóvenes altamente motivados y trabajadores, que están colocando nuestra investigación en la frontera del conocimiento a nivel internacional. Concretamente, en este proyecto financiado, he de destacar especialmente el papel de Irene Esteban Esteban Cornejo, investigadora postdoc del grupo, y María Rodríguez García, estudiante de doctorado del grupo, quienes han tenido un papel principal en la elaboración de este proyecto», señala el investigador de la UGR.