Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo. IDEAL

Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

La Universidad granadina pasa de dos a cuatro en el último año, pero aún está lejos de los nueve que había en el listado en 2022

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Top mundial. Juan Manuel Górriz Sáez, catedrático del departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la Universidad de Granada (UGR), se ha ... estrenado como investigador altamente citado en el listado más ansiado; en el elaborado por Clarivate, que se difundió ayer con cuatro científicos vinculados a la institución granadina. A Górriz se suman Francisco José Liébana Cabanillas, catedrático del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, que aparece por segundo año; Francisco Herrera Triguero, catedrático del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, que es el más veterano al superar la década; y Nicola Bellomo, del área de Matemáticas, que ha estado vinculado a la UGR.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  5. 5 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  6. 6

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas
  7. 7

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias
  10. 10 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados