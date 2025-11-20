Francisco Herrera, Francisco Liébana, Juan Górriz y Nicola Bellomo de la UGR, en el top mundial de los más citados

Top mundial. Juan Manuel Górriz Sáez, catedrático del departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la Universidad de Granada (UGR), se ha ... estrenado como investigador altamente citado en el listado más ansiado; en el elaborado por Clarivate, que se difundió ayer con cuatro científicos vinculados a la institución granadina. A Górriz se suman Francisco José Liébana Cabanillas, catedrático del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, que aparece por segundo año; Francisco Herrera Triguero, catedrático del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, que es el más veterano al superar la década; y Nicola Bellomo, del área de Matemáticas, que ha estado vinculado a la UGR.

Este listado no es uno más. Los trabajos de estos investigadores son citados por otros colegas en decenas de países. Son referentes de verdad. Han publicado trabajos de investigación muy influyentes en su área de estudio. Y, además, es una pieza importante para que la institución universitaria esté en lugares destacados en rankings.

Francisco Herrera entró en el Highly Cited Researchers en el año 2014, ha mantenido dos áreas: Ciencias de la Computación e Ingeniería hasta ahora, que se ha quedado solo en Ciencias de la Computación. «Mi investigación reciente y mis publicaciones se han ido más hacia revistas de este ámbito», detalló. Sobre tanto tiempo, valoró que «mantenerse más de una década en el listado supone un reconocimiento internacional a la calidad, visibilidad y continuidad de mi producción científica. Para mí tiene un valor especial porque refleja un trabajo sostenido, una línea estable y reconocida por la comunidad científica. Para la UGR representa también un indicador de excelencia investigadora y contribuye a su posicionamiento internacional en los rankings que emplean datos de Clarivate».

Su investigación actual se centra en el desarrollo de inteligencia artificial confiable y responsable, con especial énfasis en la explicabilidad de los modelos de IA y en los modelos de lenguaje de propósito general. Paralelamente, mantiene, según indicó, sus líneas clásicas de trabajo en fusión de información y ciencia de datos para el diseño de algoritmos de aprendizaje, ahora orientadas también a integrar y analizar las capacidades de los modelos de lenguaje en escenarios complejos y de toma de decisiones. «El objetivo común es avanzar hacia sistemas de IA más transparentes, auditables y útiles en contextos reales», añadió.

Por su parte, Górriz, que estaba muy feliz, comentó que es un «honor» ser reconocido como un autor altamente citado por Clarivate. «Este reconocimiento no solo mide la productividad, sino sobre todo la influencia que la investigación ejerce en la comunidad científica internacional», puntualizó.

Bajo el lema de este año, 'Integrity drives selection', Clarivate pone el foco en la importancia de la integridad, la transparencia y el rigor en la producción científica. «Este logro no es individual, sino el resultado de una labor colectiva entre Granada y Cambridge, que integra el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de un equipo comprometido con una ciencia honesta y responsable», indicaba.

Neurociencia

Górriz desarrolla su labor en la intersección entre la inteligencia artificial, la neurociencia, la física médica y la ingeniería biomédica, con el objetivo de crear herramientas innovadoras para el análisis, la modelización, el diagnóstico y la comprensión de los procesos cerebrales y de los trastornos mentales. «Este trabajo requiere una estrecha colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas y países, combinando conocimientos en física, matemáticas, informática y biomedicina. La calidad y el impacto de las publicaciones derivan del trabajo en grupo, donde cada aportación individual fortalece un proyecto común de ciencia abierta, multidisciplinar y éticamente sólido», describió.

El proceso hasta alcanzar este reconocimiento, confesó que ha sido «largo y exigente, impulsado por la pasión por la investigación, la curiosidad científica y el espíritu de colaboración». Detrás de cada artículo citado «hay horas de discusión, análisis, experimentación y trabajo compartido». Incidió en que «ser incluido entre los investigadores más citados por Clarivate es un reconocimiento colectivo al esfuerzo de un grupo que busca mejorar la comprensión del cerebro humano y contribuir al bienestar social a través de la innovación científica. Más que un punto de llegada, es una motivación para seguir avanzando con integridad, compromiso y entusiasmo».

Para Francisco José Liébana Cabanillas es su segundo año y muy contento. Además, dijo que también es un reconocimiento al trabajo y colaboración con «un gran equipo» de investigadores nacionales e internacionales «sin los cuales difícilmente formaría parte de este ranking». Y, por supuesto, resaltó que lo es «a la investigación de calidad que nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y nuestra Universidad». Y agradeció el interés de la comunidad académica internacional en las investigaciones que se realizan en el grupo de investigación MarkTech Research Group, que es el suyo.

Las temáticas que investiga este profesor y su equipo se centran en el análisis del comportamiento del consumidor en entornos digitales, la importancia de las redes sociales y sus implicaciones en el sector retail y en el metaverso, así como la sostenibilidad y el green marketing.

La presencia de investigadores de la UGR en el estudio realizado por la compañía Clarivate ha bajado en los últimos años. En 2024 solo estuvieron Francisco Herrera y Francisco José Liébana. En 2025 ha aumentado, pero es que en 2022 estaban nueve. Aún están lejos de esos números la institución granadina. Si bien, es la más destacada en Andalucía.

Francisco Herrera, cuestionado a este respecto, señaló que el número de investigadores de la UGR en el índice Highly Cited Researchers ha bajado porque cada año «el umbral de artículos altamente citados sube y la competencia mundial es mayor». Países como EEUU y, sobre todo, China, están aumentando de forma muy rápida su inversión, personal y producción científica.

En España la financiación, los contratos y los recursos para investigar son más limitados y menos estables, lo que hace difícil mantener el ritmo. La combinación de un umbral cada vez más exigente y un entorno competitivo mundial asimétrico explica la reducción relativa de autores españoles –incluyendo la UGR– en el listado. «Necesitamos más inversión en España y Andalucía para apoyar a los grupos y consolidar investigación de excelencia», reivindicó.