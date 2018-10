La falta de dinero obliga a suspender el estudio de opinión pública andaluz El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, peligra ANDREA G. PARRA GRANADA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:41

En un momento en el que la política está en plena ebullición así como los antiguos y nuevos partidos, un servicio de estudio y análisis de encuestas electorales puede tener sus días contados. El Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), que tiene su sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada (UGR), peligra.

El Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno no se va a elaborar por falta de recursos económicos. En verano de 2017 fue la primera vez (en 2016 no se hizo una de las encuestas por la situación política del país) que no se hizo por falta de dinero. Sí hubo Egopa de invierno posteriormente. En esta ocasión puede que no haya más análisis de intención de voto y sea el punto final.

El director de trabajo de campo del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía, el profesor Ángel Cazorla, explica que no tienen fondos, que se ha retirado toda la financiación. «Nos vemos obligados a no hacer el Egopa», confirma. Apunta que en los últimos años lo han hecho con recursos que conseguían de las consultorías que hacían para partidos políticos y otros particulares, pero el colchón con el que contaban se ha terminado.

Los convenios que tenían (caja de ahorro e instituciones) se cerraron y de los proyectos de investigación del Ministerio y de la Junta a los que concurrieron tampoco llega dinero. Por eso, Cazorla no duda en calificar como «imposible» el Egopa.

Para hacer el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía de invierno, por ejemplo, necesitarían aproximadamente 25.000 euros. Cantidad de la que no disponen. Cazorla recuerda que por el centro han pasado cerca de 400 encuestadores.

En relación a la continuidad del Cadpea, Cazorla responde que el proyecto de momento se mantiene, pero no es tajante. Habría que ver el futuro y no es muy halagüeño. «Si siguen sin llegar fondos y sin encargarnos trabajos, no podremos mantenernos», razona.

Esta situación es para Ángel Cazorla «contradictoria y paradójica» por darse en un momento en el que habían alcanzado una gran proyección y el mayor impacto en Andalucía y en el resto del territorio nacional. «Es doloroso», lamenta. Lo que algunos han venido a llamar el CIS andaluz pasa por unos momentos en los que el futuro no es nada cierto. En los últimos años han desarrollado el Egopa y han realizado, además, estudios de proyección electoral para todos los partidos políticos, de todas las ideologías. Ha habido otros trabajos de consultoría.

Desde 1994

La historia del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía se remonta a décadas atrás. Lo primero, según se especifica en su web, fue la integración de un equipo de investigadores de la Universidad granadina que desde 1994 trabaja en el análisis de la cultura política y del comportamiento electoral de los andaluces. Son numerosas las publicaciones y estudios que se han generado, constituyendo parte esencial del grupo de investigación de Ciencia Política y de la Administración (SEJ-113), catalogado como grupo de excelencia por la Junta de Andalucía dentro del Plan andaluz de Investigación.

Asimismo, recuerdan que fue en 1994 cuando con el apoyo de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y del Instituto de Estadística de Andalucía conformaron la primera base de datos electorales de Andalucía que integraba a las secciones electorales como las unidades básicas de análisis.

«La colaboración que desde esa primera fase se ha tenido con las dos instituciones antes mencionadas junto a las facilidades y disponibilidades que de la Dirección General de Procesos Electorales del Ministerio del Interior hemos recibido, hicieron posible la construcción inicial de 1996 con el Sistema Integrado de Datos Electorales de Andalucía, precedente inmediato del actual Cadpea», describen.

Y recuerdan que la firma de un convenio en 1999 entre la Universidad de Granada y la Diputación de Granada posibilitó la creación del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía bajo la dirección del profesor Juan Montabes, que iniciaría los primeros estudios empíricos de opinión y cultura política. En los inicios se hicieron encuestas de ámbito local y provincial.

Con la firma de un nuevo convenio, entre la UGR y una Caja, se facilitaría a partir de 2002 la extensión al ámbito autonómico, se empezó a publicar el Egopa, que, según recuerdan en la web, «constituye la primera experiencia universitaria de nuestra comunidad en los estudios de prospección social y política continuada y estable».

Hubo proyección nacional con la colaboración con otras universidades, pero con la crisis se fueron desmoronando los acuerdos y el dinero se redujo hasta llegar a la situación actual. Los últimos años han sido de agonía.

El último Egopa que se puede ver en la web del centro es el de invierno de 2018, que se puede consultar en la web desde principios del presente año.