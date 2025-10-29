Las facultades de Filosofía y Educación guardan un minuto de silencio por la estudiante fallecida

Las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR) guardaron este miércoles un minuto de ... silencio en recuerdo de la estudiante fallecida este lunes en su piso (que compartía con otras amigas) en la capital granadina. Paula Jinfeng Pacheco Torrente, que era de Albacete, era estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses en la institución universitaria granadina.

«No me lo creo». Eran las pocas palabras que articulaba a decir Mª Paz, una amiga de Paula, que coincidieron en la residencia el primer año. Mª Paz ha cursado Historia y este año está haciendo un máter. Este miércoles lloraba en la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras donde guardaron un minuto de silencio estudiantes, profesores, limpiadoras del centro y algún miembro más del personal de administración y servicios. Minuto a las doce y media, que finalizó con un aplauso.

Yolanda Guasch, vicedecana de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Facultad de Filosofía y Letras, hizo llegar a los familiares y amigos de Paula todo el «cariño y ánimo» en estos momentos «tan difíciles».

Lina Avendaño, directora de departamento de Filología Francesa, tomó la palabra, también, para expresar el «apoyo» del profesorado en estos momentos de tanto dolor. Tuvo que parar dos veces porque no pudo contener las lágrimas.

Paula Jinfeng Pacheco Torrente era una universitaria muy querida en la Facultad de Filosofía y Letra y en la Facultad de Ciencias de la Educación donde también se guardó un minuto de silencio. Fue también a las doce y media. Hablaron la decana del centro, la profesora Katia Caballero, y alguno de los profesores que había dado clases a Paula. Recordaron a Paula con mucho cariño.

En los dos centros, quienes la conocían aún están asimilando lo que ha pasado y se confiesan muy impactados.

El equipo de gobierno de la UGR explicó el martes que habían contactado con los compañeros y compañeras del grupo de clase y con las compañeras de piso para ofrecerles asistencia psicológica desde el Gabinete Psicopedagógico y la Delegación del Rector para la Salud.

La muerte se produjo este pasado lunes 27 de octubre y ha generado una intensa conmoción en la comunidad de la UGR.