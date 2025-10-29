Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto del minuto de silencio en la Universidad de Granada. Ideal

Las facultades de Filosofía y Educación guardan un minuto de silencio por la estudiante fallecida

Profesores y estudiantes recuerdan a Paula con «mucho cariño» y aún no se lo creen

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:55

Comenta

Las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR) guardaron este miércoles un minuto de ... silencio en recuerdo de la estudiante fallecida este lunes en su piso (que compartía con otras amigas) en la capital granadina. Paula Jinfeng Pacheco Torrente, que era de Albacete, era estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses en la institución universitaria granadina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las facultades de Filosofía y Educación guardan un minuto de silencio por la estudiante fallecida

Las facultades de Filosofía y Educación guardan un minuto de silencio por la estudiante fallecida