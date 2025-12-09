La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras llevará el nombre de Luis García Montero

Luis García Montero es aplaudido en su casa académica quedando ligado para siempre su nombre y apellidos en uno de los templos del libro y ... la palabra. Como reconocimiento a la trayectoria del poeta granadino, en la actualidad director del Instituto Cervantes, y a su estrecha vinculación con la Universidad de Granada (UGR), la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras pasará a denominarse Biblioteca Luis García Montero. Así presenta la institución universitaria granadina el acto convocado para este miércoles, día 10 de diciembre, en el campus de Cartuja. Esa estrecha relación de García Montero con la institución universitaria granadina es, entre otras cuestiones, porque es catedrático de su departamento de Literatura Española.

La Universidad granadina recibirá además el legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero, una donación de «enorme relevancia patrimonial y científica que convierte a la Facultad de Filosofía y Letras en un referente internacional para el estudio de la creación literaria contemporánea».

El fondo reúne manuscritos, cuadernos de trabajo, correspondencia, archivos digitales, primeras ediciones, fotografías y materiales personales de ambos autores, fundamentales para la investigación en crítica genética, historia cultural y estudios de literatura actual, según informa la UGR en una nota de prensa.

La ceremonia del descubrimiento de la placa de la biblioteca tendrá lugar este miércoles a las 10.00 horas, en un acto institucional en el que intervendrán Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada; Ana Gallego Cuiñas, decana de la Facultad de Filosofía y Letras; Esteban López García, director de la Biblioteca de Filosofía y Letras; y Luis García Montero, poeta y profesor de la UGR.

En ese mismo acto está previsto que formalicen el primer depósito del fondo, con la entrega de dos retratos de Almudena Grandes y del propio Luis García Montero, realizados por el reconocido artista granadino Juan Vida, que se integrarán en la futura sala expositiva del 'Fondo de Creatividad Literaria' de la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente en desarrollo.

La Universidad granadina sigue sumando el legado de creadores, profesores e investigadores en bibliotecas que enriquecen el patrimonio académico y científico de esta institución.