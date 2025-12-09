Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras llevará el nombre de Luis García Montero

El centro del campus de Cartuja recibirá el legado literario del poeta granadino y de Almudena Grandes

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:13

Luis García Montero es aplaudido en su casa académica quedando ligado para siempre su nombre y apellidos en uno de los templos del libro y ... la palabra. Como reconocimiento a la trayectoria del poeta granadino, en la actualidad director del Instituto Cervantes, y a su estrecha vinculación con la Universidad de Granada (UGR), la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras pasará a denominarse Biblioteca Luis García Montero. Así presenta la institución universitaria granadina el acto convocado para este miércoles, día 10 de diciembre, en el campus de Cartuja. Esa estrecha relación de García Montero con la institución universitaria granadina es, entre otras cuestiones, porque es catedrático de su departamento de Literatura Española.

