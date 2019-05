Más de 250 expertos participarán en el III Congreso Internacional de Psicobiología, que se celebra en la UGR Tendrá lugar del 29 al 31 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura R. I. GRANADA Martes, 28 mayo 2019, 13:36

El Congreso Internacional de Psicobiología, organizado por la Sociedad Española de Psicobiología en colaboración con el departamento de Psicobiología y la participación del Instituto de Neurociencias Federico Olóriz tendrá lugar del 29 al 31 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada (UGR). Este congreso es el más importante a nivel nacional, y cuenta con más de 250 personas inscritas.

Durante tres días se presentarán los hallazgos más recientes en el campo que relaciona el Sistema Nervioso con el Comportamiento en todas sus facetas, gracias a las sesiones plenarias, mesas redondas, comunicaciones orales y posters previstas. Se fomentará la participación de investigadores jóvenes en todos los simposios y se otorgarán premios a los mejores trabajos.

Las conferencias del Congreso serán impartidas por prestigiosos científicos del área de Psicobiología:

Conferencia Inaugural: «Neural bases of emotion, memory and depression». Dr. Edmund T. Rolls. Oxford Centre for Computational Neuroscience, Oxford, UK. University of Warwick, Department of Computer Science, Coventry, UK.

Conferencia Plenaria: «Moviendo tu cerebro hacia la adicción: el ejemplo del Cannabis y la Nicotina». Dra. Styliani Vlachou. Escuela de Enfermería y Ciencias Humanas, Dublin City University, Irlanda.

Conferencia Plenaria: «Epigenética del envejecimiento cerebral y el declive cognitivo». Dr. Thomas Foster. Departamento de Neurociencia, Programa de Genética y Genómica, Evelyn F. & William L. McKnight, Brain Research Foundation, Universidad de Florida, EE UU.

Conferencia de Clausura: «El papel de la actividad dopaminérgica en la memoria de reconocimiento: implicaciones para la enfermedad de Alzheimer». Dr. Federico Bermúdez Rattoni. Departamento de Neurociencia Cognitiva, Instituto de Fisiología Celular, UNAM, México City, México.

Habrá también 10 simposios en los que se presentarán las principales líneas de investigación del campo de la Psicobiología en nuestro país. Así mismo, dentro del programa oficial de actos se incluye un homenaje póstumo al profesor Amadeo Puerto, una de las principales figuras de la Neurociencia del Comportamiento en España e impulsor de la creación de la Facultad de Psicología y del laboratorio de Psicobiología de la Universidad de Granada.

Este evento es una continuación de los Congresos que tuvieron lugar en Oviedo en 2015 y en Ávila en 2017.