Expertos europeos en aprendizaje, evaluación e intervención psicoeducacional participan en un congreso en la UGR El Centro de Investigación, Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada acoge los días 9 y 10 de mayo el II Congreso Internacional ENPAIR R. I. GRANADA Miércoles, 8 mayo 2019, 11:24

El Centro de Investigación, Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada acogerá los días 9 y 10 de mayo el II Congreso Internacional ENPAIR (The European Network on Psychoeducational Assessment, Intervention and Rehabilitation), en el que participan expertos de toda Europa.

Se trata de un congreso destinado a la divulgación científica de la investigación sobre el aprendizaje, la evaluación y la intervención psicoeducacional, que reúne a investigadores trabajando en red a nivel europeo. También está abierto a la difusión y establecimiento de nuevos contactos que enriquezcan la red de investigación.

En el congreso que se celebra en la UGR participarán tres referentes mundiales de la investigación y la práctica psicoeducativa: Elena Navarro, de la Universidad de Granada, que impartirá la conferencia «Aging in the 21st century: Challenges and proposals from Psychology»; Harriet Simpson (Newcastle University, Reino Unido), con la conferencia titulada «Integrating Speech and Language Therapy into Primary Schools - A Practical Approach», y Bart Vogelaar, (Leiden University, Holanda): «Dynamic testing of gifted children: the influence of executive functions».

Más información en https://www.enpair.org/conference

https://www.enpair.org/