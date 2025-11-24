Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estudiantes de Ciencias del Deporte protagonizan una sentada para pedir la ordenación de su profesión

En la protesta en la facultad leyeron un manifiesto en el que denunciaron el intrusismo profesional, la desigualdad entre comunidades autónomas y la falta de seguridad jurídica

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:55

Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada (UGR) se plantan. Protagonizaron este lunes una sentada. Fue a las 13. ... 00 horas cuando un centenar de estudiantes, según los convocantes, del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la institución universitaria granadina se concentró, de forma pacífica las puertas del centro, sumándose a la movilización nacional convocada para exigir la aprobación de una Ley Estatal de Ordenación de los Profesionales del Deporte.

