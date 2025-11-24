Estudiantes de Ciencias del Deporte protagonizan una sentada para pedir la ordenación de su profesión

Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada (UGR) se plantan. Protagonizaron este lunes una sentada. Fue a las 13. ... 00 horas cuando un centenar de estudiantes, según los convocantes, del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la institución universitaria granadina se concentró, de forma pacífica las puertas del centro, sumándose a la movilización nacional convocada para exigir la aprobación de una Ley Estatal de Ordenación de los Profesionales del Deporte.

Con una pancarta exigieron: 'Ordenación de los profesionales del deporte YA!'. Además, durante la acción reivindicativa han llevado a cabo la lectura de un manifiesto en el que se ha reclamado la regulación clara de las competencias y funciones de los titulados y tituladas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como su equiparación y reconocimiento frente a otros estudios universitarios del ámbito de la salud y la educación. La lectura la realizaron las representantes de la delegación de estudiantes, Pilar Mármol como presidenta, Raquel Matos como vicepresidenta y Estela Palomo como secretaria.

«Lo que pedimos es sencillo: que se regulen de forma clara nuestras competencias profesionales y se respeten los años de formación universitaria que hay detrás. No es solo una cuestión de futuro laboral, es una cuestión de responsabilidad y de calidad en los servicios que recibe la ciudadanía», reclamó Pilar Mármol Romero, presidenta de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte, representante estudiantil y delegada de facultad, y trasladó en un comunicado de prensa.

La concentración forma parte de una acción coordinada a nivel estatal en facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de toda España. El objetivo común es demandar el cumplimiento del mandato recogido en la Ley del Deporte 39/2022, que contemplaba la elaboración de una ley específica para ordenar las profesiones del deporte y establecer un marco homogéneo de reconocimiento y protección profesional.

El manifiesto, leído durante la sentada, puso el foco en problemas como el intrusismo profesional, la desigualdad entre comunidades autónomas y la falta de seguridad jurídica, tanto para los profesionales como para la población que participa en programas de ejercicio físico, entrenamientos, actividades dirigidas o procesos de readaptación y mejora de la salud a través de la actividad física.

«Nos formamos en anatomía, fisiología, biomecánica, entrenamiento, salud y educación. Sin una ley que ordene nuestras funciones, se abre la puerta a que cualquiera asuma tareas para las que no está preparado, con el riesgo que eso supone para la salud de las personas», reivindicó Mármol.

Pilar Mármol aprovechó, también, para agradecer públicamente la presencia y el respaldo del profesorado, del equipo de decanato y de la Delegación General de Estudiantes (DGE) de la UGR, así como el papel de la delegación de estudiantes de la facultad en la organización de la sentada. «Queremos agradecer la asistencia de las profesoras y profesores, el apoyo explícito del decanato y de la DGE, y el trabajo conjunto de la Delegación de Estudiantes de la facultad. Que nuestras instituciones se posicionen a favor de esta reivindicación es clave para que nuestro mensaje llegue más lejos y tenga un impacto real», subrayó.

Tanto el decanato de la Facultad de Ciencias del Deporte como la Delegación General de Estudiantes han mostrado su apoyo «completo» a este movimiento, entendiendo que «la ordenación de las profesiones del deporte es una demanda legítima y necesaria para garantizar la calidad, la seguridad y la profesionalidad en un ámbito que tiene un impacto directo en la salud, la educación y el bienestar de la población», según informaron los organizadores.