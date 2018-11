El estratosférico expediente de Pablo: 38 matrículas de honor en Matemáticas El ministro Pedro Duque entrega la distinción a Pablo Morales. / IDEAL Doce estudiantes de la UGR, reconocidos en los Premios Nacionales Fin de Carrera del curso 2013-2014, entre ellos el del mejor expediente en Matemáticas ANDREA G. PARRA GRANADA Jueves, 22 noviembre 2018, 00:48

Pablo Morales Álvarez es un número uno. Este joven granadino sabe mucho de cifras y de algoritmos. Ha sido reconocido en los Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria del curso 2013-2014 como el titulado con mejor expediente de toda España. El pasado lunes recibió en Madrid de manos del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el diploma. Ha sido primer premio.

Terminó la titulación en la Universidad de Granada (UGR) en el curso 2013-2014. Lo hizo con un expediente brillante. De las cuarenta asignaturas que cursó obtuvo en treinta y ocho matrículas de honor. Solo en dos tuvo como calificación sobresaliente. Sonríe al preguntarle -conversación telefónica- si se acuerda qué materias son: «Una sí, la otra no sé -ríe-». Lo cierto es que Pablo Morales, con matrícula de honor también en el bachillerato y la mejor nota en la selectividad en Granada, es un estudiante extraordinario.

Cursó Matemáticas porque siempre le gustaron y porque participó en el programa Estalmat estando en el instituto, pero se celebraran las sesiones en la Facultad de Ciencias, así como en la Olimpiada Matemática y conoció «a mucha gente». Le interesaba la física y algunas ingenierías. Al final se decantó por el grado de Matemáticas. «Era un sitio conocido para mí», rememora.

Este premio dice que es un reconocimiento al trabajo realizado. No obstante, este joven que es muy directo sentencia: «No era mi objetivo. Si bien se agradece». Su meta y objetivos están en poder seguir investigando y enseñando dando clases. La docencia le gusta mucho. En la actualidad está haciendo el doctorado en la Universidad granadina, en el departamento de Ciencias de la Computación, con una beca de La Caixa. Hasta Navidad está haciendo una estancia en una Universidad madrileña.

En el trabajo que está desarrollando en su investigación en el doctorado está centrado en diseño de algoritmos para hacer predicciones a partir de datos. Tiene un amplio abanico de aplicaciones. Por ejemplo, están participando en un proyecto de análisis de imágenes de cáncer de próstata. Ha estado en un centro americano realizando análisis, con inteligencia artificial, de las ondas gravitacionales. «Tiene muchas aplicaciones lo que estamos desarrollando en inteligencia artificial, en algoritmos», desarrolla.

Pablo Morales no ha sido nunca de los que han temido a las Matemáticas. Además, insiste en que le gusta la docencia. Le interesa tanto en la Universidad como si es de profesor de instituto, algo que no descarta. En referencia a la investigación y la Universidad lamenta que en España se premie más la cantidad de trabajos que se publican que la calidad. Por eso, admite que está un poco desencantado. No descarta irse al extranjero, es más, apunta que tiene ganas, incluso, de probar en alguna gran empresa tecnológica.

De la Universidad granadina, además de Pablo Morales, consiguieron Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria del curso 2013-2014 otros once jóvenes. En definitiva, han sido en total doce los galardonados.

Cinco áreas

Los 171 Premios Fin de Carrera repartidos entre todas las universidades españolas a los mejores expedientes académicos se agrupan en cinco áreas: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, y Arte y Humanidades. La dotación de los premios alcanza un total de 464.550 euros, repartidos en 57 primeros premios, dotados con 3.300 euros cada uno; 57 segundos, con una asignación de 2.650 euros cada uno; y 57 terceros, con 2.200 euros cada uno. Duque destacó el lunes en el acto celebrado en Madrid que estos galardones pretenden incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del mérito y la excelencia.

Estos premios llevan retraso de entrega y convocatorias. Con Wert hubo hasta plantones. Se da la circunstancia que mientras los correspondientes al año académico 2013-2014 fueron entregados el lunes los premiados de la promoción 2012-2013 aún no han disfrutado de su ceremonia de entrega. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado en su web que prevé la celebración de una entrega de Premios Nacionales Fin de Carrera, promoción 2012-2013, para el primer trimestre del año 2019. «Se informará puntualmente a los premiados sobre la fecha y lugar de celebración del acto, con, al menos, un mes de antelación a la fecha en la que éste tendrá lugar», matizan. Hubo un cierto revuelo al conocerse la celebración del lunes día 19 y estaba la anterior si celebrarse.