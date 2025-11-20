El encuentro de Alumni UGR en Bruselas reúne a 120 antiguos estudiantes de diversos países europeos

El Parlamento Europeo ha acogido el segundo encuentro internacional del programa Alumni UGR, una iniciativa que conecta a egresados de la Universidad de Granada y ... que se consolida cada vez más como una plataforma de oportunidades profesionales y personales. El encuentro ha estado presidido por el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, acompañado por el alumni de honor, el eurodiputado y exministro de Justicia de España Juan Fernando López Aguilar, anfitrión de una jornada que ha reunido a unos 120 egresados de la institución granadina procedentes de distintos países.

Los asistentes han podido comprobar el crecimiento del programa, que en menos de tres años ha pasado de 2.000 a 11.000 miembros y que ha experimentado un incremento de uso en su web de hasta un 50 %. Este espacio, tanto en su actividad presencial como en su faceta virtual, busca reforzar el vínculo con la institución y proyectar el sentimiento de pertenencia más allá de la etapa académica.

Entre los asistentes a esta cita en el corazón de Europa se encuentran perfiles de todo tipo, incluyendo exministros, altos directivos de empresas y referentes en investigación. Uno de los egresados asistentes ha sido Jesús Carmona, director de Comunicación del Parlamento Europeo. También han asistido autoridades españolas y andaluzas en Bruselas, como Catalina de Miguel, delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, y Pedro Martínez, consejero de Educación de la Embajada de España en Bélgica.

Pedro Mercado ha subrayado que Alumni UGR es un espacio universitario que «ofrece un lugar donde seguir encontrándonos y que nos permite continuar construyendo universidad más allá de los títulos». Según el rector, esta red es fundamental para que la UGR, que celebrará pronto sus quinto centenario, continúe creciendo.

La directora del programa, Raquel Fuentes, ha destacado que el programa en general y este encuentro internacional en particular tiene entre sus objetivos potenciar sinergias y facilitar la creación de redes profesionales. Fuentes ha presentado también la nueva red social Alumni, integrada en la plataforma, que permitirá conectar egresados con empleadores, publicar ofertas de trabajo y captar talento. Esta herramienta garantiza la protección de datos y posibilita la organización por grupos según titulación, año o áreas de investigación.

El programa Alumni UGR también desarrolla iniciativas inspiradoras como el ciclo Distinguidos Alumni, que acerca al alumnado referentes que comparten su experiencia tras haber estudiado en la UGR. Entre ellos figuran Carmen Nestares, vicepresidenta de Amazon Prime; Rosario Sierra, directora de LinkedIn España y Portugal; y Alba Sánchez, única española que ha participado en un ensayo para vivir en condiciones similares a Marte en Utah.

Además de los reencuentros, la formación continua —en gran parte online— y la difusión de historias de éxito a través del blog Alumni son pilares fundamentales del proyecto. Este espacio recoge testimonios de egresados que, desde distintos puntos del planeta, comparten el orgullo de pertenecer a la Universidad de Granada.