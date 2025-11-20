Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El encuentro ha estado presidido por el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, acompañado por el alumni de honor, el eurodiputado y exministro de Justicia de España Juan Fernando López Aguilar Ideal

El encuentro de Alumni UGR en Bruselas reúne a 120 antiguos estudiantes de diversos países europeos

El programa de egresados pone en marcha la red social 'Alumni', que permitirá conectar egresados con empleadores, publicar ofertas de trabajo y captar talento

Ideal

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

El Parlamento Europeo ha acogido el segundo encuentro internacional del programa Alumni UGR, una iniciativa que conecta a egresados de la Universidad de Granada y ... que se consolida cada vez más como una plataforma de oportunidades profesionales y personales. El encuentro ha estado presidido por el rector de la UGR, Pedro Mercado Pacheco, acompañado por el alumni de honor, el eurodiputado y exministro de Justicia de España Juan Fernando López Aguilar, anfitrión de una jornada que ha reunido a unos 120 egresados de la institución granadina procedentes de distintos países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El encuentro de Alumni UGR en Bruselas reúne a 120 antiguos estudiantes de diversos países europeos

El encuentro de Alumni UGR en Bruselas reúne a 120 antiguos estudiantes de diversos países europeos