Dos nuevos laboratorios de vanguardia para la UGR

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado este viernes la puesta en marcha de dos nuevos laboratorios singulares que refuerzan el compromiso institucional con la excelencia científica, la transferencia de conocimiento y la innovación con impacto social. Se trata de CUIDATE-LAB, centrado en fisioterapia oncológica, y WIN-NET-LAB, especializado en redes móviles 5G/6G aplicadas a entornos industriales.

CUIDATE-LAB (Comprehensive Understanding In Oncology: Diagnosis And Advanced Therapeutic Exercise for Related Side Effects) es una unidad de investigación avanzada que estudia, diagnostica y trata los efectos secundarios del cáncer y sus tratamientos mediante fisioterapia personalizada y ejercicio terapéutico. Con más de 15 años de trayectoria, este laboratorio ha consolidado una línea de trabajo pionera en España, desarrollando herramientas digitales como ATOPE+, PAINED, LAXER y BENECA, que permiten la prescripción y seguimiento de ejercicio terapéutico adaptado a pacientes oncológicos.

Ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), CUIDATE-LAB cuenta con una infraestructura de vanguardia distribuida en cuatro salas especializadas para ejercicio terapéutico, valoración muscular, intervención específica y usos múltiples. Dispone de equipamiento clínico y tecnológico de última generación, como la cinta de marcha antigravitatoria ALTER G®, sistemas de espirometría, ecografía portátil, ergometría avanzada y plataformas digitales propias. Esta dotación permite realizar evaluaciones musculoesqueléticas, cardiorrespiratorias y neurológicas de alta precisión, así como diseñar intervenciones personalizadas basadas en evidencia científica.

El laboratorio tiene un marcado carácter traslacional, integrando investigación, formación y práctica clínica. Sus protocolos de intervención han sido validados en ensayos clínicos y transferidos a la práctica asistencial, en colaboración con hospitales públicos y entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, lidera el Plan Andaluz de Fisioterapia Oncológica y coordina la propuesta del futuro Plan Nacional de Ejercicio Físico en Oncología, posicionando a la Universidad de Granada como referente nacional en este ámbito.

El equipo investigador, liderado por la Dra. Irene Cantarero Villanueva, está formado por fisioterapeutas, médicos, ingenieros, psicólogos y personal de enfermería, con una sólida producción científica (más de 400 publicaciones) y una intensa actividad formativa. Entre sus líneas estratégicas para el periodo 2025–2028 destacan el desarrollo de ensayos clínicos multicéntricos, la evaluación de tecnologías digitales e inteligencia artificial, la formación de profesionales sanitarios y la internacionalización de sus programas.

Por su parte, WIN-NET-LAB (Wireless and INnovative NETworks LAB), impulsado por el grupo de investigación WiMuNet, se configura como una infraestructura única en España para la investigación, experimentación y validación de tecnologías de redes inalámbricas de nueva generación, especialmente en el contexto de la Industria 4.0 y 5.0. Codirigido por Jorge Navarro Ortiz y Juan José Ramos Muñoz, su singularidad radica en la integración de tecnologías como 5G/6G, Time Sensitive Networking (TSN), Wi-Fi 6, IoT y comunicaciones deterministas, en un entorno real de producción industrial.

El laboratorio cuenta con una red 5G privada para pruebas en interior y exterior, estaciones base en bandas milimétricas, infraestructura TSN con switches y tarjetas especializadas, y una célula de ensamblaje industrial automatizada que simula procesos reales de fabricación. Además, dispone de robots móviles, brazos robóticos, gafas de realidad extendida, guantes hápticos y una plataforma propia, 6G-LoRaGRAN, que permite experimentación remota y slicing de red en LoRaWAN, conectada con redes 5G de otros centros europeos.

Entre sus líneas estratégicas para el periodo 2025–2028 destacan la evaluación de soluciones de baja latencia y sincronización temporal para la integración 5G-TSN, el desarrollo de redes deterministas nativas para 6G, y la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la configuración y orquestación de redes complejas. También se abordarán casos de uso industriales como el control remoto de robots, la comunicación entre sensores y sistemas de gestión, y la sustitución de redes cableadas por soluciones inalámbricas avanzadas.