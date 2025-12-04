Dos estudiantes de la UGR, galardonadas con el segundo premio del concurso 'Sueña Madrid 2025'

Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, han conseguido el segundo premio del concurso Sueña ... Madrid 2025, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de la ciudad para repensar y transformar ocho espacios urbanos de la capital. En el caso del proyecto granadino, el objetivo era el entorno de plaza de Castilla. El premio está dotado con 2.000 euros.

La propuesta de las estudiantes granadinas se ha distinguido por su visión integradora y sostenible, apostando por espacios que no solo embellecen la ciudad, sino que también generan dinámicas sociales más inclusivas. El proyecto plantea además soluciones que combinan el respeto por el entorno con la creación de áreas de encuentro ciudadano, demostrando una sensibilidad especial hacia la identidad de los barrios y la participación vecinal. El punto de partida para Sueña plaza de Castilla, según las bases del concurso, era recuperar la plaza y transformar el viario en conexiones paseables, en un área de 49.976 m², dentro de los sistemas generales de transporte en Chamartínemblem. El concurso en este emblemático espacio de la ciudad estaba concebido «para que las ideas incorporasen soluciones para recuperar el concepto de 'plaza' en el entorno, reinventando el intercambiador e integrarlo en un espacio público amable, mejorar sus condiciones de sostenibilidad y reconocer su patrimonio, al acercar la plaza a sus monumentos».

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de estas iniciativas para transformar lugares cotidianos en escenarios de convivencia y cultura, aportando frescura y nuevas perspectivas al urbanismo contemporáneo. El acto de entrega de premios se ha celebrado recientemente en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, en Carabanchel.

Este centro acoge ahora, y hasta el 17 de diciembre, una exposición con paneles de las obras premiadas. La muestra se exhibirá posteriormente en los distritos objeto del concurso.