Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos estudiantes de la UGR, galardonadas con el segundo premio del concurso 'Sueña Madrid 2025'

Su proyecto planea la transformación del entorno de plaza de Castilla

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, han conseguido el segundo premio del concurso Sueña ... Madrid 2025, una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de la ciudad para repensar y transformar ocho espacios urbanos de la capital. En el caso del proyecto granadino, el objetivo era el entorno de plaza de Castilla. El premio está dotado con 2.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  6. 6

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos estudiantes de la UGR, galardonadas con el segundo premio del concurso 'Sueña Madrid 2025'

Dos estudiantes de la UGR, galardonadas con el segundo premio del concurso &#039;Sueña Madrid 2025&#039;