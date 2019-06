Un doctorando de la Universidad de Granada recibe el premio Enrique Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral La institución Funcas ha reconocido el trabajo académico de Rafael Bergillos en la rama de Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física R.I. Lunes, 24 junio 2019, 18:08

La tesis doctoral de Rafael Bergillos, doctor por la Universidad de Granada, ha resultado ganadora del premio Enrique Fuentes Quintana en la categoría de Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y Física. Esta tesis ha sido realizada en la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR.

El premiado ha agradecido a Funcas su iniciativa de premiar anualmente la excelencia investigadora de las tesis doctorales, al Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales de la UGR, en el que realizó la tesis, al Coastal Processes Research Group de la Universidad de Plymouth y a la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR. A su vez, ha querido dar las gracias en especial «a mis dos directores de tesis (Miguel Ortega Sánchez y Gerd Masselink) por sus consejos y comentarios, y a mi familia, amigos y pareja por su continuo e incondicional apoyo».

Esta tesis doctoral tiene como título «Multi-scale dynamics of mixed sand and gravel deltaic coasts». El objetivo principal de la tesis fue analizar, caracterizar y modelar la dinámica de playas heterogéneas y costas de deltaicas con base en una investigación a distintas escalas llevada a cabo en el delta del Guadalfeo, localizado en el litoral de la costa tropical.

La cuenca del Guadalfeo es semi árida y de alta montaña, y la dinámica del sistema ha sido alterada por la actividad del ser humano en la costa y en la cuenca, como por ejemplo la construcción de la presa de Rules. La zona de estudio seleccionada, por tanto, es representativa de los sistemas cuenca-costa Mediterráneos, constituyendo un entorno idóneo para analizar la influencia de cambios naturales e inducidos por el hombre en los procesos litorales y la dinámica costera.

El análisis de medidas experimentales, la aplicación de métodos y modelos numéricos, y los resultados obtenidos en la tesis han contribuido a la publicación, hasta el momento, de más de 15 artículos en revistas del primer cuartil, un libro de la editorial Springer y más de 15 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Además, se realizaron dos registros de la propiedad intelectual para poner al servicio de las administraciones encargadas de la gestión costera, la comunidad científica y la sociedad en general las medidas realizadas y las herramientas implementadas en el proyecto «Morfodinámica de playas heterogéneas en el litoral andaluz del mar de Alborán», en el que se enmarcó la tesis.

Actualmente, Rafael es investigador Juan de la Cierva en la Universidad de Córdoba (UCO). Es editor de la revista Advances in Civil Engineering (Q3) y miembro del Comité Editorial de las revistas Science of the Total Environment (Q1) y Journal of Marine Science and Engineering (Q3). Ha formado parte del Comité Organizador de las cuatro ediciones de las JIFFI y ha sido miembro, secretario y presidente del Consejo de Representantes de Doctorandos de la UGR.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar a finales de año en la sede de Funcas, en Madrid. Funcas es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, para el desempeño de actividades que redunden en beneficio de la sociedad española, promuevan el ahorro y contribuyan a extender el conocimiento de las cajas de ahorros facilitando su servicio a la sociedad.