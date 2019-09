Un doctor por la UGR logra el premio nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Marketing 2019 IDEAL Esta tesis ha sido realizada en el Programa de Doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR IDEAL GRANADA Martes, 17 septiembre 2019, 17:05

La tesis doctoral de Luis Alberto Casado Aranda, doctor por la Universidad de Granada (UGR), ha resultado ganadora del premio nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Marketing 2019 que entrega anualmente la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional (AEMARK) durante la celebración de su Congreso Internacional y que patrocina el Banco de Sabadell. Esta tesis ha sido realizada en el Programa de Doctorado de Ciencias Económicas y Empresariales de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR.

El premiado ha agradecido a AEMARK y Banco Sabadell su iniciativa de premiar anualmente la excelencia investigadora de las tesis doctorales en Marketing, al Grupo de investigación ADEMAR de la UGR, en el que realizó la tesis, a las Universidades extranjeras Temple University y University Medical Center Utrecht y a la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR. A su vez, ha querido dar las gracias en especial «a mi director de tesis Juan Sánchez Fernández, por su apoyo y confianza continua y a mi familia y amigos por su incondicional apoyo».

Esta tesis doctoral tiene como título «The strides of consumer neuroscience: Identifying the brain mechanisms underlying the processing of advertising and e-commerce». El objetivo principal de la tesis fue identificar por primera vez el origen neuronal de las actitudes e intenciones del consumidor ante elementos de la publicidad y comercio electrónico, mediante la utilización de técnicas cerebrales.

La utilización en la tesis de medidas cerebrales en el campo del comportamiento del consumidor ha contribuido a la publicación, hasta el momento, de 7 artículos en revistas JCR (5 en el primer cuartil), 7 capítulos de libro en editoriales de prestigio y más de 15 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Además, uno de los artículos incluidos en la tesis doctoral posee el premio al mejor artículo publicado en 2018 en la revista Journal of Interactive Marketing. Dicho artículo también ha sido premiado por AEMARK como el mejor artículo de investigación 2019.

La ceremonia de entrega de los premios ha tenido lugar durante la celebración del XXXI Congreso Internacional de Marketing, celebrado en Cáceres del 11 al 13 de septiembre de 2019. AEMARK, la asociación organizadora del Congreso, organización dedicada a apoyar a los profesionales del área de Marketing, tanto a profesores e investigadores como a directivos y consultores. Entre sus objetivos, se incluyen (a) promover el desarrollo de la enseñanza y la investigación en el área de marketing, (b) contribuir a la difusión y desarrollo de las técnicas de marketing, (c) actuar como foro de debate para fomentar y defender el prestigio del área como disciplina universitaria y (d) potenciar el acercamiento y colaboración entre el mundo académico, el profesional y los organismos públicos cuyas decisiones puedan afectar a nuestros socios.