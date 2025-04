«Hay que dejar atrás actividades que no tienen efectividad en nuestro alumnado»

Gracia Jiménez Fernández (Maracena, 6–10–1977) imparte clase en el grado en Educación Primaria y en el grado en Educación Infantil en la asignatura ... de Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de Granada (UGR). Estudió Psicología en la institución granadina. Su tesis se centró en la dislexia. Su formó primero en el colegio Sagrado Corazón de Maracena y, después, en un instituto público, en el Francisco Ayala, de la capital. No había instituto propio en su pueblo. Es profesora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación y vicedecana de Innovación, Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación. Le interesa el ámbito de la transferencia y, por ello, realiza múltiples actividades para facilitarla. Ha impulsado y firmado el 'Manifiesto por una educación informada por la evidencia'. Defiende que la educación tiene que estar constituida por muchos cimientos y seleccionar aquellos con más impacto. Quiere que poco a poco se generalice esta idea y cale en las decisiones políticas. «Somos educadores, investigadores educativos y ese es nuestro objetivo, aportar para la mejora de los procesos educativos. También tenemos la responsabilidad de facilitar los caminos para que los resultados lleguen al aula», subraya. El número de investigadores que apoya el manifiesto pasa los 150. «Hay mucha gente que defiende esta orientación. Incluso nos están llegando peticiones de otros países para apoyarlo», apunta.

–¿Qué es la educación informada por la evidencia (EIE)?

–Tiene el objetivo de enriquecer la toma de decisiones educativas, es decir, aportar información para que esa toma de decisiones sea lo más adecuada posible. Como ejemplo concreto tenemos el aprendizaje de la lectura, mi ámbito de investigación. Bien es sabido que aprender a leer es un claro objetivo educativo y la EIE lo que pretende es aportar cómo se puede potenciar y optimizar ese proceso en nuestro alumnado.

–¿Es excluyente?

–Por supuesto que no. De hecho, en el manifiesto se expresa que la educación informada por la evidencia es una fuente de información que se tiene que unir y complementar con otras como la experiencia docente, el contexto educativo concreto, las características del alumnado, entre otras variables intervinientes en la complejidad educativa. Por eso, me gusta definirlo como un enriquecimiento de la toma de decisiones pero, por supuesto, y eso es lo que el manifiesto quiere dejar claro, no es la única fuente de información, se une a otras fundamentales.

–¿Cuáles son las dos principales reivindicaciones?

–Son diversas; destacaría que la EIE informa sobre los procesos que pueden ayudar a conseguir los objetivos educativos, pero no los determina ni toma las decisiones sino que aporta información para poder llegar a ellas. Además, tiene en cuenta las propias limitaciones de la investigación y, por ello, las propuestas no están basadas en un solo estudio o en investigaciones aisladas sino que recoge conjuntos de investigaciones de diversa tipología que muestran unos resultados consistentes y que nos ayuda a tomar las decisiones más adecuadas.

–¿Por qué se promueve ahora este manifiesto?

–Es una iniciativa recién llegada a nuestro país y nos parecía que, antes de que se puedan crear determinadas concepciones erróneas alrededor del concepto, era importante detallarlo y dejar lo más claro posibles sus bases y consideraciones a través de este manifiesto.

–¿Cómo califica el momento actual de la Educación?

–Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por avanzar. Y, especialmente, me gustaría destacar la necesidad de aportar información que facilite el adecuado avance del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Si bien es fundamental incluir los resultados de la investigación en la práctica docente de todo tipo de alumnado, en el caso de los niños y niñas con algún tipo de neurodivergencia se vuelve una prioridad aún mayor; entre otras razones, porque estos niños y niñas reciben muy pocas horas de tratamiento específico y, por ello, debemos aprovechar y afinar al máximo la respuesta educativa que les ofrecemos.

–¿En qué etapa, infantil, primaria o instituto, tiene más dolencias la Educación?

–No considero que haya una etapa concreta. Yo soy profesora en la Universidad y también presentamos limitaciones importantes. Hay lagunas formativas en nuestro alumnado universitario. En todas se puede hacer una mejora. No obstante, me gustaría destacar una etapa fundamental que presenta limitaciones debido, fundamentalmente, a que no se le da la importancia que realmente tiene, educación infantil. En esta etapa, se comienzan a desarrollar los cimientos y las bases de los futuros aprendizajes y es fundamental que estén adecuadamente construidos. Tenemos que comenzar a valorar más esta importantísima etapa y valorar a los profesionales educativos que la sustentan.

–¿Por qué no se aplica la investigación en educación y en otras ramas del conocimiento sí?

–Afortunadamente cada vez hay más esfuerzo para que la transferencia en educación también ocurra. Ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros (los investigadores) para que los resultados de los estudios (nuestros o de compañeros) no se quede en las cuatro paredes de nuestra universidad y solo lleguen a otros investigadores educativos por las revistas tan especializadas en las que publicamos. Tenemos mucha responsabilidad y también la obligación de facilitar que nuestra investigación llegue a la realidad educativa y pueda enriquecer esa toma de decisiones. En esa línea, en el decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación llevamos desarrollando durante dos años un ciclo de conferencias de educación informada por la evidencia donde hemos creado un punto de encuentro entre el alumnado de distintos grados, docentes de infantil, primaria, secundaria, especialistas, orientadores e investigadores educativos. Es uno de los objetivos que nos hemos propuesto y estamos desarrollando para poder facilitar esos puentes de comunicación.

–¿Qué ganaría la educación si uno de los pilares fundamentales fuera la ciencia?

–Son obvios los beneficios que implica dejar atrás actividades que no tienen efectividad en nuestro alumnado, pero que se siguen utilizando a pesar de que tenemos evidencia acumulada de que no son efectivas. Implicaría dejar a un lado esa orientación y sustituirlas por aquellas que realmente muestran impacto. Este hecho sería especialmente beneficioso para contribuir al adecuado avance del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.