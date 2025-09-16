Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Elsa García, en clase ayer. Pepe Marín

«Este curso voy a hacer Telecomunicación, pero no descarto cambiarme el próximo al grado de IA»

Andrea G. Parra

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:22

En primera fila del aula, de uno de los grupos en el grado en Telecomunicación de la Universidad de Granada (UGR), está, sentada, Elsa García, ... junto a otras chicas. Confiesa que había solicitado como primera opción el fallido grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. En segunda preferencia, 'Teleco', que son los estudios que comenzó ayer

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Este curso voy a hacer Telecomunicación, pero no descarto cambiarme el próximo al grado de IA»

«Este curso voy a hacer Telecomunicación, pero no descarto cambiarme el próximo al grado de IA»