«Este curso voy a hacer Telecomunicación, pero no descarto cambiarme el próximo al grado de IA»

En primera fila del aula, de uno de los grupos en el grado en Telecomunicación de la Universidad de Granada (UGR), está, sentada, Elsa García, ... junto a otras chicas. Confiesa que había solicitado como primera opción el fallido grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. En segunda preferencia, 'Teleco', que son los estudios que comenzó ayer

Está contenta porque está en Granada, donde quería estudiar. Matriculada en una titulación que a priori también le gusta por lo que ha visto: vídeos de clases y algunas asignaturas. Es de Alcalá la Real. Vivirá en un piso y ha conseguido venir a esta universidad y la ciudad que quería. Sentada entre sus nuevas compañeras, admite que ha hablado ya con su madre para el próximo año poder cambiarse al grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial si se implanta en el campus de Aynadamar.

A Julia, que ha comenzado el grado en Informática en la UGR, también le hubiera gustado cursar el título en IA. Es de Motril y al preguntarle si se planteó irse a Málaga, donde ya se imparte desde 2023 el título de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, la respuesta es rápida: «No da para pagar un alquiler de un piso. No hay dinero para pagar un alquiler en Málaga (repite)».

Si el próximo curso, la institución universitaria oferta este título, baraja cambiarse. Fuera, en otra punta del pasillo, Marco, Pablo y Víctor, de otro grupo de Informática, en primero en este título ofertan hasta 310 plazas, relatan que ellos también habían pedido el grado en IA. Pablo no se plantea ya cambiarse el próximo año porque este curso ya ha cambiado de estudios; Marco sí analizaría cursar IA, y Víctor se lo pensaría más.