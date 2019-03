Cuerpos voluntarios al sevicio de la ciencia Estudiantes diseccionan un cadáver, junto a los responsables del departamento de Anatomía. / ALFREDO AGUILAR La UGR registra 500 solicitudes de personas que, tras su muerte ,quieren contribuir al aprendizaje anatómico de estudiantes y especialistas PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:50

La Facultad de Medicina abre las puertas de la sala más valiosa y custodiada: El aula de disección. Si en el siglo XVII - prácticamente en la clandestinidad- Rembrandt inmortalizó en 'La lección de anatomía del eminente doctor Nicolaes Tulp' a siete alumnos sorprendidos y apiñados frente a un cuerpo inerte para conocer el interior del ser humano, ahora los futuros cirujanos no tienen que esconderse, o esperar las disecciones públicas permitidas para ver en vivo un sujeto humano, prejuicios que ha costado superar, casi tanto como los tabúes que giran alrededor de la donación de cuerpos. Hace años los estudiantes granadinos aprendían «anatomía nórdica», porque los sujetos que cedían su cuerpo al conocimiento eran extranjeros del norte de Europa o alemanes afincados en el país que se prestaban a que sus restos mejoraran los tratamientos médicos de los pacientes. Las diferencias culturales se superaron, gracias a las campañas de concienciación, y cada vez son más las solicitudes que recibe la UGR de interesados en servir a la ciencia, aproximadamente hay registradas unas 500 peticiones.

Desde 2014, una placa en la entrada de la sala de prácticas del departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada recuerda a estudiantes y profesores la generosidad de las personas que «con su acto altruista» contribuyen al desarrollo del ejercicio profesional. Los estudiantes dejan sus pertenencias en la taquilla, cogen sus batas y entran en la sala de disección donde trabajan con ocho sujetos anatómicos. Las cámaras de conservación tienen capacidad para hasta 30 cuerpos. Ya no hay tensión. Los estudiantes de primero de medicina confiesan que en sus primeras prácticas sentían un nudo en el estómago.

«Esperaba algo distinto. No era lo que me imaginaba. El color es amarillo y creía que los cuerpos tenían un tono rosado», confiesa María Jesús. «No tiene nada que ver con lo que estudias a través de un atlas. Pensaba que los músculos eran gruesos y cuesta diferenciar las partes muchísimo. Ahí es cuando entiendes la destreza y los conocimientos que tiene un cirujano», explica Celia, también de primero de medicina. Por su parte Zaid, otro de los estudiantes, narra que le impactó el silencio de la primera clase. «Al final los profesores lo normalizan y nos enseñan que es natural y que en nuestro día a día vamos a trabajar con personas», concluye.

El área sólo hace un viaje de 100 Kilómetros fuera de la provincia para recoger difuntos

Los cadáveres «se tratan con la dignidad y el respeto que merecen» y para Celia Vélez, directora del departamento de Anatomía y embriología humana, y José Carlos Prados, secretario del departamento, este aspecto es muy importante. «Estamos muy agradecidos de la contribución de los donantes a la labor docente, primero de los estudiantes de medicina y después de los especialistas que investigan nuevas técnicas de abordaje. Gracias a ellos tienen la oportunidad de ver cómo es el cuerpo humano y estudiar las particularidades que puede presentar cada individuo», asegura Vélez.

Aunque el departamento tiene numerosas solicitudes y no son pocos los granadinos que andan con un carné de donante en su bolsillo, el departamento necesita más actos altruistas que añadir a la lista de demandantes. «Animamos a los interesados a informarse del proceso. Los donantes pueden dejar de serlo cuando quieran», recuerda Prados.

Una segunda vida

La mayoría de los cuerpos que llegan a las cámaras de conservación son de donantes de más de 60 años de edad. No pueden pasar más de 48 horas del fallecimiento y la familia no puede donar el cuerpo del difunto. Los sujetos deben acudir presencialmente, en vida y en plenas facultades a firmar que quieren ser donantes. La normativa de donación no acepta cuerpos con obesidad o delgadez extrema, que hayan sufrido una autopsia, quemados o accidentados graves o que pertenezcan a una persona con alguna enfermedad contagiosa. Además, una vez los cadáveres llegan al centro los responsables se vuelven a cerciorar de que no presentan ninguna alteración infecciosa que pueda poner en peligro a las personas que manipulan los sujetos.

El servicio de donación es gratuito y la Universidad, en colaboración con la Funeraria del Moral, se hace cargo del mantenimiento y transporte. Si el fallecimiento del donante se produce fuera del ámbito territorial que comprende las provincias de Granada, Jaén y Almería, la Universidad de Granada cubrirá el total del gasto de traslado siempre que el mismo sea en un radio aproximado de 100 Kilómetros. Los estudiantes de grado, posgrado y los especialistas de Ciencias de la Salud suelen hacer uso de los donantes durante dos años aproximadamente y después, cumpliendo con el protocolo, se procede a su incineración.

En alusión al incidente de la Complutense, el área cumple estrictamente con el protocolo y no acepta más cadáveres de los que puede albergar en el espacio preparado para ello. Antes de que lleguen a la sala de disección, se prepara el cuerpo. Para la conservación de los sujetos, la UGR apuesta por 'formol 0', para proteger a los estudiantes y a sus trabajadores, y utiliza otro fijador para embalsamar los cuerpos, una parafina natural conocida como 'Greenfix'.

La Unión Europea estableció en 2015 al formaldehído (formol) un nivel superior como compuesto cancerígeno, sin embargo, con la llegada de Vélez y Prados en 2013, la UGR comenzó a eliminar el uso del formol y limpio su rastro en los cadáveres para que pudieran cumplir su cometido y más tarde fueran incinerados.

El departamento también colabora con el Parque de las Ciencias y cede temporalmente sujetos tras someterlos a la técnica de plastinación para su exposición.