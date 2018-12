La UGR coordinará el proyecto COPHELA Se trata de una plataforma docente on-line para estudios de especialización en farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial que se ofrecerá gratis a toda Iberoamérica R. I. GRANADA Jueves, 20 diciembre 2018, 13:26

Enmarcado en la Acción Clave 2, Cooperación para la innovación y el intercambio de nuevas prácticas, Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la Educación Superior del programa Erasmus+, el proyecto COPHELA creará una plataforma docente on-line para estudios de especialización en farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial que se ofrecerá gratis a toda Iberoamérica y al resto del mundo. Con ella, se pretende no dejar a nadie sin formación, lo que redundará en una mejor prestación farmacéutica.

La plataforma albergará cursos tipo MOOC que serán probados en las universidades participantes y que, finalmente, esperamos tengan un reconocimiento internacional muy amplio. Para ello se cuenta, además de con las universidades participantes en el grupo de trabajo, con otras numerosas universidades europeas e iberoamericanas, así como muchas otras instituciones relacionadas con la farmacia, entre las que cabe destacar la Academia Iberoamericana de Farmacia, la Academia de Ciencias Farmacêuticas do Brasil, la Real Academia Nacional de Farmacia, la Academia de Farmacia de Castilla-León, la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Paraguay, la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, el Istituto Italo-Latino Americano, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la European Association of Hospital Pharmacy, la European Association of Faculties of Pharmacy, la European Pharmacy Students Association y la Erasmus Mundus Association Latin America Chapter.

El grupo de trabajo está formado por la Universidad de Granada, la Université de Lorraine (Francia), Universidade de Lisboa (Portugal), Università degli Studi di Camerino (Italia), Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma Metropolitana (México), Unidad Xochimilco (México), Universidad de Valparaíso (Chile), Universidad Andrés Bello (Chile), Universidade Federal Fluminense (Brasil), Universidade Federal de São Paulo (Brasil) y el Instituto Racine (Brasil).

La UGR es la responsable de la coordinación del proyecto gracias al decidido apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización. Las principales unidades de la UGR implicadas en la ejecución del proyecto serán la Oficina de Relaciones Internacionales, en la que recae la gestión administrativa y financiera, el CEPRUD, que coordinará los aspectos técnicos y, por último, el coordinador académico y general del proyecto será el profesor Antonio Sánchez Pozo de la Facultad de Farmacia.

El proyecto está dotado con una subvención de 600.000 € y fue clasificado por la Agencia Ejecutiva de Bruselas en el grupo I, que engloba 118 proyectos de muy buena calidad, sobre un total de 847 proyectos presentados. La UGR participa en otros 9 proyectos Erasmus+ KA2 CBHE (sumando las convocatorias de 2016, 2017 y 2018). Además de coordinar el proyecto COPHELA, la UGR va a participar como socio en otros 3 proyectos de los 147 aprobados en la convocatoria 2018.

La duración estimada del proyecto es de 3 años y la reunión de lanzamiento está prevista para el próximo mes de febrero, una vez celebrada la reunión general de coordinadores en la Agencia Ejecutiva de Bruselas.