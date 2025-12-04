Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Concierto solidario de Navidad de la Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada

Será el jueves 11 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Paraninfo del PTS, bajo el título 'Ecos del imperio'

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

La Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada ofrece el próximo jueves 10 de diciembre, en el Paraninfo del PTS a ... las 20: 00 horas, el concierto de Navidad. En esta ocasión, bajo el título Concierto Solidario. Ecos del imperio, los ingresos van destinados a MÍRAME, Asociación de Apoyo a Familias y Personas con Trastornos del Espectro Autista de Granada. La compra de entradas se realiza en redentradas.es

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Concierto solidario de Navidad de la Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada

Concierto solidario de Navidad de la Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada