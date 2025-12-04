Concierto solidario de Navidad de la Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada
Será el jueves 11 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Paraninfo del PTS, bajo el título 'Ecos del imperio'
Ideal
Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:28
La Orquesta y Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada ofrece el próximo jueves 10 de diciembre, en el Paraninfo del PTS a ... las 20: 00 horas, el concierto de Navidad. En esta ocasión, bajo el título Concierto Solidario. Ecos del imperio, los ingresos van destinados a MÍRAME, Asociación de Apoyo a Familias y Personas con Trastornos del Espectro Autista de Granada. La compra de entradas se realiza en redentradas.es
La orquesta, bajo la dirección de Gabriel Delgado Morán, y el coro, dirigido por Juan Ignacio Rodrigo Herrera, ofrecerá un programa con obras de J. Strauss Jr. (1825-1899), L. Beethoven (1770-1827) y R. Vaughan Williams (1872-1958). Intervendrán como solistas el pianista Alejandro de Castro García y el barítono Francisco Bermudo. Este concierto solidario está organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la UGR en colaboración con el Secretariado de Acción Solidaria e Intergeneracional del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social.
Programa:
Strauss Jr.: Valses del emperador Op. 437
Beethoven: Concierto para piano y orquesta Nº 5 en mi bemol mayor Op. 73 Emperador. Piano solista: Alejandro de Castro García
Vaughan Williams: Fantasía sobre canciones de navidad para barítono solo, coro y orquesta. Barítono solo: Francisco Bermudo
