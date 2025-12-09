Comunidades de regantes de todo el país se reúnen en Granada en defensa del regadío histórico y tradicional

José María Martín Civantos, profesor del departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada (UGR), está empeñado en poner ... en valor los sistemas de riego tradicional. Son múltiples las actuaciones que realizan curso tras curso, desde la propia recuperación de estas canalizaciones a participación en eventos científicos. Este sábado, día 13 de diciembre, Granada acogerá el I Encuentro de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de España, organizado por el Laboratorio de Arqueología Biocultural (MEMOLab) de la Universidad granadina, en colaboración con la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía (Acequias Históricas), junto a sus homólogas de Extremadura y del Alto Tormes de Castilla y León.

El encuentro, pionero en España, según informa la organización en una nota de prensa, busca fortalecer la organización colectiva para defender derechos históricos, preservar el patrimonio cultural y ambiental que representan y promover políticas públicas que reconozcan y apoyen su gestión sostenible. Todo en un momento en que «enfrentan amenazas que ponen en riesgo su existencia, como el envejecimiento de sus miembros, la falta de relevo generacional, la pérdida de conocimientos tradicionales y presiones para tecnificación e industrialización, sin tener en cuenta la multifuncionalidad de los sistemas históricos y tradicionales de regadío».

En esa encrucijada cuentan con muchos aliados en el ámbito académico y científico (Universidad de Granada MEMOLab, Instituto Geológico y Minero de España de España del CSIC, la Universidad de Valencia, de Extremadura, Córdoba, Almería o la Autónoma de Madrid...) que demuestran científicamente que son «fundamentales para afrontar los retos que tenemos, presentes y futuros, así como en las administraciones públicas, que reconocen los valores y servicios ecosistémicos que la gestión comunitaria de las Comunidades de Regantes Históricas generan tanto para preservar los paisajes agrarios como nuestro patrimonio cultural».

Las comunidades disponen, según informan en la nota de prensa citada, del apoyo del Ministerio de Cultura, que reconoce la relevancia de los regadíos tradicionales como Patrimonio Cultural Inmaterial con el reciente inicio de procedimiento de inscripción para su salvaguarda y de adhesión de España a la candidatura de Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así como de la Oficina Española de Cambio Climático, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, que recientemente incorpora estas soluciones basadas en la naturaleza como herramientas clave para recargar acuíferos y promover la resiliencia ambiental, social y alimentaria y la adaptación frente al cambio climático en España.

En el encuentro en Granada participarán representantes de Comunidades de Regantes de toda España (Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla la Mancha, Murcia, Valencia, Aragón, La Rioja, Baleares, Canarias...). Abordarán problemas comunes, plantearán propuestas y crearán una estructura que defienda el regadío histórico y tradicional y a sus comunidades a nivel nacional, presentando y firmando un Manifiesto en Defensa de los Regadíos Históricos y Tradicionales de España.

Esta actividad se enmarca en el proyecto Revierte de impulso al aprovechamiento forestal sostenible, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU.