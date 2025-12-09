Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comunidades de regantes de todo el país se reúnen en Granada en defensa del regadío histórico y tradicional

En el encuentro, que se celebrará este sábado día 13 en la Escuela de Edificación, debatirán la creación de la primera asociación nacional del sector

A. G. P.

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:40

José María Martín Civantos, profesor del departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada (UGR), está empeñado en poner ... en valor los sistemas de riego tradicional. Son múltiples las actuaciones que realizan curso tras curso, desde la propia recuperación de estas canalizaciones a participación en eventos científicos. Este sábado, día 13 de diciembre, Granada acogerá el I Encuentro de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de España, organizado por el Laboratorio de Arqueología Biocultural (MEMOLab) de la Universidad granadina, en colaboración con la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía (Acequias Históricas), junto a sus homólogas de Extremadura y del Alto Tormes de Castilla y León.

