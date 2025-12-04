La compañía chilena Perro Bufo estrena 'Vashky' en la Sala Máxima del V Centenario

La Sala Máxima del V Centenario acoge este jueves 4 de diciembre, a las 19:30 horas, el estreno mundial de la obra de teatro ... visual Vashky, de la compañía chilea Perro Bufo. El proyecto ha merecido el Premio Alumni de la Universidad de Granada y se pone en escena gracias a la coproducción de La Madraza Centro de Cultura Contemporánea. La obra cuenta también con el apoyo del programa Iberescena, a través de las Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas, que impulsa la cooperación y el intercambio de proyectos culturales. La entrada es libre hasta completar aforo.

Vashky es una intensa pieza de teatro visual que explora la lucha interna de una mujer por su libertad. Ambientada en la penumbra de su hogar, el personaje de Vashky se enfrenta a sus propios recuerdos, acosada por la amenaza silenciosa del enigmático Hombre Sombra. A través de una cuidada combinación de acción y coreografía, la protagonista se embarca en una carrera desesperada para romper las barreras que la aprisionan, buscando escapar de la oscuridad que amenaza con consumirla.

El proyecto cuenta con la dirección de Gonzalo Ruiz Muñoz y la dramaturgia de Carmen Gloria Sánchez Duque, quien también forma parte del elenco junto a Juan Pablo Cabrera y Andrés Oyárzún. La propuesta escénica destaca por el diseño integral de Eduardo Jiménez Cavieres y el uso innovador del mapeo a cargo de Alicia Arías-Camisón, con música original de Carlos Canales. La obra cuenta con la colaboración de la Escuela de Teatro de la Universidad Finis Terrae de Chile.