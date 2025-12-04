Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La compañía chilena Perro Bufo estrena 'Vashky' en la Sala Máxima del V Centenario

El proyecto escénico se estrena en Granada este jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas en coproducción con La Madraza Centro de Cultura Contemporánea

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:19

La Sala Máxima del V Centenario acoge este jueves 4 de diciembre, a las 19:30 horas, el estreno mundial de la obra de teatro ... visual Vashky, de la compañía chilea Perro Bufo. El proyecto ha merecido el Premio Alumni de la Universidad de Granada y se pone en escena gracias a la coproducción de La Madraza Centro de Cultura Contemporánea. La obra cuenta también con el apoyo del programa Iberescena, a través de las Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas, que impulsa la cooperación y el intercambio de proyectos culturales. La entrada es libre hasta completar aforo.

