«No es cierto que haya habido muchos errores en la asignación de las cuantías de becas»

Los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) esperan como los niños la noche de Reyes que llegue el ingreso de la beca del Ministerio. ... Para algunos ha llegado el aguinaldo por adelantado y en sus cuentas bancarias han recibido el primer montante de la ayuda gubernamental para el estudio. Otros siguen a la espera y con el deseo de que se materialice en breve esa transferencia. Son ya tres meses en Granada (comenzaron las clases el 15 de septiembre) y son muchos los gastos que afrontar (léase pago de alquiler, material académico, entre otros muchos).

Este curso 2025-2026 han registrado en la institución universitaria granadina 29.639 solicitudes de becas del Ministerio. Cifra muy similar al 2024-2025 que fue 29.564. Según los datos facilitados por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR las becas gubernamentales concedidas son 14.751. El curso pasado fueron 15.617. «Hay que tener en cuenta que estamos en plena tramitación de alegaciones y posteriormente se tramitarán los recursos de reposición, por lo que este dato aún no está cerrado, pues se concederán más becas», avanzan las mismas fuentes.

En la institución universitaria granadina hay matriculados unos 46.000 estudiantes en los grados y unos siete mil (algo menos en másteres). Los datos de este curso 2025-2026 aún no han sido publicados en la Oficina del Dato. Es un número elevado el que requiere de apoyo económico gubernamental para cursar la carrera. Todos ellos cumplen tanto una serie de requisitos económicos como académicos.

En las últimas semanas se han hecho virales diferentes videos sobre las cuantías que estaban recibiendo los universitarios. No solo en la UGR, a nivel nacional también. En el caso de la institución universitaria granadina lo desmienten: «Pese a que se ha vuelto viral en redes sociales que ha habido muchos errores en la asignación de las cuantías de becas, razón por la que puede que se hayan recibido más correos preguntando sobre esta cuestión, esa noticia no es cierta». Agregan desde la Oficina de Gestión de la Comunicación que el servicio al cargo de las becas ha trasladado: «Comprobadas las resoluciones de los alumnos que hicieron esta consulta, todas estaban resueltas correctamente».

Asimismo, sin dar más detalles, defienden las mismas fuentes que las consultas están siendo, al margen de lo anteriormente citado, «en estas fechas se plantean todos los cursos académicos las mismas cuestiones».

En su página web este servicio de Becas detalla que es el encargado de gestionar las ayudas al estudio del Ministerio de Educación, y del gobierno vasco, de los estudiantes de la UGR. «Igualmente gestiona las ayudas propias al estudio, aprobadas en Consejo de Gobierno, y que se convocan a lo largo de cada curso académico, conformando todo un plan propio de becas dirigido a facilitar el acceso y la permanencia en los estudios ofertados por la institución universitaria granadina, buscando una distribución de recursos asignados que tenga en cuenta las variadas circunstancias académicas y coyunturales de cada estudiante», detalla el citado servicio.

Son miles de estudiantes los que dependen de estos apoyos económicos. La Universidad granadina destaca como institución con más becarios a nivel nacional.