Científicos identifican cómo los exosomas del parásito que provoca la enfermedad de Chagas alteran a las células cardíacas El equipo de investigadores que ha llevado a cabo este hallazgo. De izquierda a derecha, Lis Retana Moreira, Antonio Osuna y Fernando Rodríguez Serrano / IDEAL Investigadores de la Universidad de Granada dan un nuevo paso en la investigación de esta enfermedad, que afecta a más de 8 millones de personas en todo el mundo y para la que actualmente no existe un tratamiento R. I. GRANADA Jueves, 25 abril 2019, 12:32

Un equipo de científicos de la Universidad de Granada (UGR) ha conseguido dar un nuevo paso en la investigación de la enfermedad de Chagas, una grave enfermedad parasitaria que afecta a más de 8 millones de personas en todo el mundo y para la que actualmente no existe un tratamiento.

Los investigadores han logrado esclarecer cómo los exosomas (nanovesículas extracelulares) liberados por el parásito responsable de la enfermedad de Chagas pueden atacar a las células cardíacas, provocando así una de las afecciones más frecuentes de la enfermedad. Este hallazgo podría ser de una enorme utilidad para el diseño de nuevas terapias frente a esta enfermedad.

Cada año se diagnostican en todo el mundo 300.000 casos nuevos de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, responsable de una mortalidad de en torno a 15.000 casos. Hoy día se considerada como una de las enfermedades olvidadas más importantes por su gravedad y extensión actual a nivel mundial.

La enfermedad, producida por el parásito Trypanosomacruzi, se transmite a través de insectos infectados, y es capaz de producir graves alteraciones intestinales y cardíacas. Los exosomas son nanovesículas liberadas por las células que juegan un importante papel en la transmisión de componentes biológicos en el contexto fisiológico y patológico.

El estudio, liderado por el catedrático Antonio Osuna, director del Instituto de Biotecnología de la UGR, ha conseguido demostrar cómo dichas vesículas aisladas a partir del parásito son capaces de afectar a las células sanas, alterar su movilidad, y favorecer la entrada del mismo.

«Además, estos exosomas son capaces de alterar la permeabilidad de la membrana y el esqueleto celular, lo que permite la entrada de moléculas que normalmente no tendrían acceso», explica el doctor Osuna.

Efecto de las exovesículas de T. cruzi sobre el citoesqueleto celular. / IDEAL

Estos hallazgos, nos permiten esclarecer el efecto de las exovesículas liberadas por Trypanosomacruzi, contribuir a describir el mecanismo que podría justificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas, así como a identificar dianas terapéuticas.

El estudio, titulado «Extracellular vesicles of Trypanosomacruzitissue-culture cell-derived trypomastigotes: Induction of physiological changes in nonparasitized culture Cells», ha sido publicado en la revista «PLOS Neglected Tropical Diseases», en el que fue portada por su interés, y que ocupa la primera posición en el ranking JRC dentro de la categoría «Tropical Medicine».