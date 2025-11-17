Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Grupo de investigación. Genyo

Científicos de Granada descubren una proteína que 'alimenta' el cáncer de pulmón

El hallazgo, que se presenta en el día internacional de esta enfermedad, abre la vía para nuevos tratamientos más eficaces y precisos para frenar estos tumores

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Un equipo de investigadores del Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) han descubierto una proteína que 'alimenta' ... al cáncer de pulmón y que podría ser una nueva diana terapéutica contra esta enfermedad que causa más de 23.000 muertes al año en España. El estudio, realizado en colaboración con científicos de las universidades de Aarhus (Dinamarca) y de Tor Vegata (Italia), ha identificado cómo la proteína PKP1 impulsa el metabolismo energético del carcinoma escamoso de pulmón, por lo que nuevas terapias enfocadas a bloquearla podrían frenar el crecimiento de estos tumores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  10. 10 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Científicos de Granada descubren una proteína que 'alimenta' el cáncer de pulmón

Científicos de Granada descubren una proteína que &#039;alimenta&#039; el cáncer de pulmón