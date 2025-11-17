Científicos de Granada descubren una proteína que 'alimenta' el cáncer de pulmón

Un equipo de investigadores del Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) han descubierto una proteína que 'alimenta' ... al cáncer de pulmón y que podría ser una nueva diana terapéutica contra esta enfermedad que causa más de 23.000 muertes al año en España. El estudio, realizado en colaboración con científicos de las universidades de Aarhus (Dinamarca) y de Tor Vegata (Italia), ha identificado cómo la proteína PKP1 impulsa el metabolismo energético del carcinoma escamoso de pulmón, por lo que nuevas terapias enfocadas a bloquearla podrían frenar el crecimiento de estos tumores.

Este avance en la comprensión del cáncer de pulmón se ha hecho público en el día internacional de esta enfermedad, que es ya la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres y crece de forma preocupante entre las mujeres, debido al incremento del tabaquismo en las últimas décadas.

Los investigadores han descubierto que la proteína PKP1 (placofilina 1) ayuda a las células tumorales a obtener energía y a crecer más rápidamente. El estudio demuestra que PKP1 estabiliza a otra proteína esencial, PFKP, encargada de controlar la entrada de glucosa en la ruta metabólica que las células cancerosas utilizan para 'alimentarse'. En ausencia de PKP1, las células cancerígenas pierden capacidad energética y por tanto frenan su crecimiento, lo que sugiere que bloquear esta proteína podría ser una nueva estrategia terapéutica frente al carcinoma escamoso de pulmón.

Ampliar

«Este subtipo es uno de los más frecuentes en todo el mundo –suele ser el primero o el segundo en prevalencia, según los países– y está muy vinculado al hábito de fumar», explica Pedro P. Medina, catedrático de la Universidad de Granada que ha liderado el estudio.

Enfermedad rara de la piel

Medina señala que, hasta ahora, la proteína PKP1 era conocida por su función de aportar resistencia y cohesión a la piel. De hecho, algunas mutaciones que impiden su funcionamiento provocan una enfermedad rara llamada síndrome de la piel frágil, que provoca una acusada descamación e irritación de la piel. En el caso del cáncer de pulmón, sin embargo, la proteína se encuentra en gran cantidad, y los investigadores han descubierto ahora por qué.

«Con este hallazgo ponemos en el disparadero una nueva diana terapéutica para intentar desarrollar algún fármaco que la frene y tenga respuesta clínica –explica Pedro P. Medina–. Nos permite pensar en terapias que no solo frenen el crecimiento del tumor, sino que apaguen la maquinaria que lo impulsa». En ese sentido, apunta a nuevas generaciones de fármacos como los PROTAC que podrían «dañar las células tumorales cortándoles la fuente de energía que necesitan para crecer». Los PROTAC, señala, son fármacos de última generación que crean nuevos inhibidores del cáncer de una forma más flexible, eficaz y precisa.

23.239 muertes Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón causó en España 23.239 muertes en 2024, un 1,9% más que el año anterior. De ellas, 16.560 corresponden a hombres y 6.679 a mujeres, entre las que este tumor ya ha superado al de mama como causa de muerte.

No obstante, ahora debe ser la industria farmacéutica y los sistemas sanitarios los que desarrollen este hallazgo, ya que son los que tienen capacidad para afrontar los costes de las pruebas con pacientes. «Es una propuesta de terapia en el futuro; que esto se lleve a la realidad depende de que alguien lo desarrolle», apunta.

Medidas de prevención

El estudio se ha llevado a cabo con la colaboración de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y la Universidad de Roma Tor Vergata (Italia), gracias a las estancias de investigación realizadas por los estudiantes de doctorado Alberto M. Arenas y Félix Ritoré-Salazar, respectivamente. Esta cooperación internacional ha permitido integrar enfoques complementarios en biología molecular, edición genética y metabolismo celular, fortaleciendo el carácter traslacional del estudio.

Los investigadores han recordado, en el Día Internacional delCáncer de Pulmón, que las medidas más eficaces para prevenir la enfermedad son evitar el tabaco, reducir la exposición a contaminantes y consultar al médico ante síntomas persistentes.

«Cada avance en el laboratorio es un paso más hacia terapias que mejoren la vida de miles de pacientes y, en el cáncer de pulmón, que combina una alta incidencia con una elevada letalidad, resulta, si cabe, aún más importante seguir investigando para hacer de ello una realidad», concluye Medina.