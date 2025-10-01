El Centro de Lenguas Modernas celebra una sesión de cortometrajes alemanes El viernes 3 de octubre, a partir de las 19.00 horas, se proyectarán 11 cortos seleccionados en el marco del proyecto 'Next Generation Short Tiger', del Instituto Alemán de Cinematografía y German Films

El Centro de Lenguas Modernas celebra este viernes 3 de octubre, a las 19.00 horas, una sesión de cortometrajes alemanes. Durante algo más de una hora y media, los asistentes disfrutarán de 11 cortometrajes en versión original subtitulada en español seleccionados por un jurado en el marco del proyecto Next Generation Short Tiger, del Instituto Alemán de Cinematografía y German Films. Esta sesión en Granada cuenta también con la colaboración del 31 Festival de jóvenes realizadores.

El proyecto Next Generation Short Tiger es una propuesta anual que tiene como objetivo dar a conocer al público internacional y a la industria cinematográfica los directores alemanes más prometedores y los cortometrajes más destacados de los estudiantes de cine.

Los once cortometrajes que se proyectarán en el Centro de Lenguas Modernas fueron seleccionados por un jurado de expertos de entre 98 candidatos presentados por 19 escuelas de cine alemanas y 18 cortometrajes adicionales realizados por productores independientes preseleccionados por un jurado de AG Kurzfilm.

El programa que se presenta es:

'Des sängers fluch' — Scarlett Unverricht (6')

'Black youth' — Isaac Martínez (4')

'Don't let go' — Antonia Lindner (13')

'Enjoy your meal' — Sofie Kienzle & Christian Manzke (2')

'Good for me' — Hannah Wolny (14')

'The hidden dimension' — Ben Galster (4')

'Ich darf sie immer alles fragen' — Silke Schönfeld (15')

'It's just a whole' — Bianca Scali (10')

'Sensitive content' — Arges Kalhor (8')

'Superbuhei — Josef Brandl (6')

'Weeding / Kassieren' — Amelie Vierbuchen, Franca Pape & Lea Sprenger (9')