Catedráticos a los cuarenta Juan Manuel Górriz (izquierda) y Manuel Arroyo (derecha) se acreditaron como catedráticos antes de los 40 años. / ALFREDO AGUILAR El mayor grupo de docentes con cátedra tenía el curso pasado 65, 60 o 51 años de edad | En 2018 consiguieron la plaza 100 catedráticos en la institución universitaria granadina y para 2019 prevé unas 42 ANDREA G. PARRA Granada Martes, 7 mayo 2019, 01:22

La Universidad de Granada (UGR) es una maquinaria que rueda de forma muy dispar en sus diferentes facultades y departamentos. Los estudiantes y el personal son las piezas claves de un mastodonte que no se detiene. Los universitarios pedalean (estudian e investigan) sin cesar hasta llegar a lo más alto, a conseguir una plaza de catedrático. No es sencillo ni rápido. De los más de 3.600 docentes e investigadores de la institución catedráticos son unos 650.

Las cifras son muy dispares dependiendo de la franja de edad y en algunas disciplinas la presencia femenina es escasa o nula. Un detalle, Antonia Maldonado Martín ha sido la primera mujer catedrática en el departamento de Medicina. El día 16 de enero de 2019 defendió su plaza. Lo ha sido en una facultad con solera y con mucho peso en el circuito académico.

Los datos facilitados por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria granadina evidencian, además, el importante desequilibrio entre hombres y mujeres en las plazas de catedráticos. En el curso 2017-2018 había 489 catedráticos de universidad y 162 catedráticas. En el caso de los catedráticos de escuela universitaria había 18 y mujeres eran cuatro.

«La cátedra es la guinda de una frenética carrera investigadora, docente y gestora» Juan Manuel górriz sáez, catedrático de comunicaciones

«Muchos males recientes en la universidad han desprestigiado lo que antes era un catedrático» manuel arroyo morales, catedrático de fisioterapia

En el año 2018 sacaron su plaza de catedráticos de universidad 100 profesores. Además, llegaron a contratado doctor 26 profesores/investigadores y 126 a profesor titular. Para este 2019 la Universidad granadina aprobó en Consejo de Gobierno 140 plazas de profesor titular, 84 de contratado doctor y 42 de catedrático. La diferencia en el número de catedráticos en los dos últimos años viene marcada por la crisis económica.

En el curso 2017-2018 la edad en la que había más catedráticos era en los 65 años; eran 33 hombres. En el caso de las mujeres eran ocho. En las féminas el grupo mayoritario son las de 60 años; llegan a trece. Con 51 años hay nueve frente a los 25 hombres. A partir de los 51 años es donde se va incrementando el número de docentes catedráticos. Las mujeres también, pero con cifras mucho más reducidas. Ser catedrático supone alcanzar la máxima categoría, que abre las puertas, entre otros aspectos, a poder presentarse a rector o rectora.

En los últimos años ha habido algunos universitarios que han conseguido la plaza de catedrático sin superar los cuarenta. Es el caso de Juan Manuel Górriz Sáez (Almería 27/05/1976). Licenciado en Ciencias Físicas (2000), ingeniero en Electrónica (2001), doctor por la Universidad de Cádiz (2003) y doctor por la Universidad de Granada (2006). En noviembre de 2011 se acreditó (35 años y 6 meses) y tomó posesión de su plaza como catedrático en julio de 2012 (36 y dos meses). Lo hizo en el área de Teoría de la señal y comunicaciones.

Frenética carrera

Sus líneas de investigación se han centrado en el procesado de señal y neurociencia. Condiciones neurológicas diversas como alzhéimer, párkinson, autismo, etcétera. Ha publicado más de 350 trabajos en revistas de calidad indexadas en el JCR.

Sobre el proceso para conseguir la plaza de catedrático, Górriz Sáez explica que la preparación de una cátedra se inicia desde que uno decide hacer de su formación universitaria su medio de vida. «La cátedra no es más que la guinda de una frenética carrera investigadora, docente y gestora, desde que un estudiante entra en la Universidad con 18 años hasta que, después de ocupar plazas de profesor asociado tipo 1, tipo 2 y tipo 3 (Cádiz) con defensas de tesis doctorales, cambios de Leyes Educativas de LRU a LOU, ocupar plazas de profesor ayudante doctor (UGR), profesor contratado doctor (UGR), habilitación nacional para ser profesor titular de Universidad (Barcelona), oposición a profesor titular (UGR), la propia acreditación de catedrático de Universidad (Madrid) y finalmente la oposición de catedrático (UGR). Todo ello aderezado con múltiples estancias cortas y largas en el extranjero (Estados Unidos, Almenia, Reino Unido...)», describe Górriz Sáez y evidencia esta frenética labor de trabajo en los últimos años.

«Da la casualidad de que apunto estas fechas de preparación de cada ejercicio y la empecé a preparar el 12 de octubre de 2010, que es cuando empecé a recopilar papeles para mandarlos a la ANECA. Pero no quiero dar a entender que a mi oposición dediqué un año y medio, como decía es un proceso de 18 años aproximadamente, desde que se entra en la Universidad, en mi caso», matiza.

No duda en reconocer que ha sido un proceso duro. «Cada cual se complace con lo que bien hace (Julio Palacios). De todas formas no es una meta personal para mí ser catedrático, es sólo una anécdota. Hay que dedicar muchos años para conseguirla, es un esfuerzo personal tremendo y no sólo propio sino de los amigos y familiares que me rodean. Yo vivo entre Almería (familia: mujer e hijos) y Granada, y he tenido que sacrificar mucho tiempo de mis seres queridos para realizar mi trabajo a este ritmo (y de paso promocionar, como consecuencia). La dureza del proceso de promoción en sí, reside más en la competitividad mal entendida (algunos palos en la rueda, sí) por parte de algunos, que se sitúan lejos de la definición de Unamuno de la Universidad como el templo de la Sabiduría, que en el hecho de trabajar duro en lo que a uno realmente le gusta (sarna con gusto no pica, dicen)», redacta.

«Por suerte, los equipos de gobierno de la Universidad de Granada son garantes de la igualdad entre el personal docente e investigador y de la promoción por méritos investigadores, docentes y de gestión», añade mientras menciona la labor de Francisco González Lodeiro y Pilar Aranda en este sentido.

La cátedra para Górriz Sáez es un reconocimiento a muchos años sin vacaciones y «un logro anecdótico de grupo, no personal. Somos un grupo de jóvenes que surgiendo de la nada hemos llegado a consolidarnos en nuestra querida Universidad. Por otra parte, todo sigue siendo igual tras conseguirla, sigo trabajando al mismo ritmo con mis colaboradores y sigo considerándome un privilegiado por trabajar en mi afición favorita, la investigación».

Sobre el reconocimiento a los catedráticos, dice que a nivel social «no sé cómo nos ven, a veces el calificativo de funcionario tiene connotaciones muy negativas aunque en mi opinión los profesores de Universidad, en general, somos todo menos funcionarios: atención a alumnos en domingo y vacaciones, viajes en Semana Santa por trabajo, estancias de investigación incluyendo periodos no lectivos para no afectar la docencia, trabajo durante mañana y tarde en despacho y en casa (sábados y domingos)... No es un trabajo de ocho a tres. Esto es algo que incluso, gente cercana a la Universidad, desconoce y que está bien que sea conocido por todos».

«'Don' sin din(ero)»

A nivel institucional, el de la Universidad española, «la valoración que se nos da es relativa. En otros lugares el 'Full Professor' tiene capacidades y recursos que un catedrático de Universidad no tiene. Un catedrático de Universidad tiene el mismo peso en la mayoría de los asuntos de investigación, docencia y gestión que el de un becario, que casi recién entra en la Universidad. Con esto no estoy diciendo que crea en una Universidad jerarquizada, pero sí en la del mérito y de la capacidad demostrada (y no en la de los concursos aleatorios o de popularidad). Considero que es malgastar la experiencia y el talento contrastados de personal extra cualificado. Creo que esto sí que debería cuidarlo la Universidad, dado que investigadores de cierta posición, necesitan más independencia a la hora de tomar decisiones sobre su propia actividad, para evitar burocratizaciones excesivas. En mi opinión la Universidad está demasiado 'gestionada' en muchas parcelas».

A la pregunta de si está valorado económicamente, dice que es la más fácil de contestar: «No. Una frase muy graciosa que me enseñó mi amigo Carlos G. Puntonet sobre esto es la que dice que los profes de Universidad somos 'don sin din(ero)'. Si dividimos el sueldo entre las horas de trabajo no llegaríamos al SMI (Salario Mínimo Interprofesional). De todas formas en la Universidad no trabajamos por dinero. En empresa, con la experiencia demostrada, ganaríamos bastante más». Górriz Sáez es un defensor de que la docencia y la investigación deben ir unidas. «Para ser buen investigador hay que ser buen docente», defiende.

Antes en la empresa privada

Manuel Arroyo Morales fue el primer catedrático de Fisioterapia. Se acreditó en 2013, cuando tenía 38 años, pero por la restricción económica llegó a ocupar la plaza en 2016, cuando tenía 41. «Hay que tener en cuenta que la fisioterapia es una disciplina muy joven en el entorno universitario. A principios de los 90 del siglo pasado empezó a impartirse en la UGR como primera sede andaluza, por lo que ha tenido una corta pero exitosa trayectoria universitaria. En este momento el área de fisioterapia en Granada está entre las tres mejoras en cuanto a investigación del territorio nacional», destaca este granadino, que bromea diciendo que estaba predestinado a ser profesor universitario porque nació en el Hospital Miliar, ahora Escuela de Arquitectura. Si bien, antes de ser profesor estuvo en la empresa privada.

«Para llegar pronto a ser catedrático hay que realizar una investigación muy novedosa que llame la atención de las agencias financiadoras, de las revistas científicas, sociedades científicas y demás. En mi caso, inicié mi carrera universitaria incorporándome desde la empresa privada como profesor asociado a tiempo parcial, provenía del mundo del deporte de alto competición donde ejercía como fisio en el Granada CF y el Centro de Alto rendimiento de Sierra Nevada. El acierto, gracias al asesoramiento de mis admirados mentores, la profesora Concepción Ruiz y el profesor Nicolás Olea, fue llevar este conocimiento a la recuperación de pacientes oncológicos, es decir transferir el conocimiento desde el deporte de alta competición al paciente con cáncer. Creo que este tipo de acciones disruptivas en un campo de conocimiento favorecen el avance del conocimiento y permiten una progresión rápida dentro de la universidad», relata.

Manuel Arroyo es diplomado en Fisioterapia, licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Medicina por la Universidad granadina. Y, es, además, médico especialista en Actividad Física y Deporte por la Universidad de Málaga. Conseguir la cátedra fue «duro». A su juicio, «el profesor universitario, a veces, no es suficientemente valorado. El proceso se ha endurecido de forma exponencial en los últimos años, ha habido muchos males de la historia reciente de la universidad española que han reducido el prestigio de lo que antiguamente era un catedrático. Por otro lado, siento que es un entrañable honor y responsabilidad ejercer este puesto docente. Somos referentes para el resto de nuestros compañeros que ven factible la posibilidad de seguir progresando en su carrera y, además, creo que la autoridad académica que supone la cátedra puede llegar a ser muy atractiva a nivel profesional».

«El siguiente reto, sin duda, es transferir todo este conocimiento más allá de las revistas científicas para que llegue de forma eficaz a la sociedad. Infraestructuras como el PTS favorecen el contacto entre universidad y empresa. Debemos ser motores de la generación de riqueza en nuestra región, pero para ello es necesario que se ponga en valor nuestra actividad académica investigadora», concluye Arroyo.