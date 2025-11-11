Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Cátedra ReceDxT de la UGR celebra su 4º Encuentro de Patronos y refuerza la alianza entre ciencia, empresa y sociedad

Con este acto, la Cátedra se consolida como referente en salud, ejercicio físico e innovación

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

La Cátedra ReceDxT de la Universidad de Granada ha celebrado su 4º Encuentro de Patronos, un evento que reúne a representantes de las diez entidades ... que integran su ecosistema de colaboración, junto a asesores científicos, invitados y entidades vinculadas a la salud, la innovación y la transferencia de conocimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  8. 8 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  9. 9 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Cátedra ReceDxT de la UGR celebra su 4º Encuentro de Patronos y refuerza la alianza entre ciencia, empresa y sociedad

La Cátedra ReceDxT de la UGR celebra su 4º Encuentro de Patronos y refuerza la alianza entre ciencia, empresa y sociedad