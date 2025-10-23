Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una trabajadora del Biobanco de la UGR, donde se almacenan muestras para invetisgaciones. Pepe Marín

Una carta en Nature destaca a la UGR como ejemplo del cambio hacia la ciencia abierta

La Universidad granadina se posiciona como caso de estudio «ejemplar» en publicaciones disponibles para cualquiera «sin pagar ni suscribirse»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:28

La revista con la que sueñan muchos de los investigadores que lleguen sus trabajos científicos publica una carta a científicos de Ingenio (centro del CSIC- ... UPV) y la Universidad de Granada (UGR) en la que destacan que los incentivos aceleran el progreso en el acceso abierto en España. La firman Wenceslao Arroyo Machado y Daniel Torres Salinas. Además, los investigadores explican a este periódico que en los últimos 10 años, los investigadores de la institución universitaria granadina han subido al repositorio 41.344 registros (artículos, capítulos y libros) y solo en los dos meses de las dos últimas convocatorias de sexenios –evaluaciones que permiten a los investigadores obtener un complemento salarial según su rendimiento científico– (enero-febrero de 2024 y 2025) se concentran el 16% de todas las subidas (6.811 registros).

