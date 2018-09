Dos carreras por el precio de una Darío Cadenas, con su matrícula universitaria. / ALFREDO AGUILAR Darío Cadenas explica cómo los descuentos de la Junta le han permitido hacer la carrera que quería ANDREA G. PARRA GRANADA Martes, 18 septiembre 2018, 01:19

«Estoy haciendo la carrera que siempre me ha gustado gracias a la bonificación de matrícula». La frase la pronuncia Darío Cadenas Moreno, estudiante de segundo de Historia del Arte en la Universidad de Granada (UGR). Este joven almeriense es de Terque, un pequeño pueblo de la vecina provincia, y cursó Ciencias Políticas en la institución universitaria granadina «por las salidas laborales». Tras terminar el grado se animó a apuntarse a lo que siempre quiso, que era Historia del Arte. Admite que ha sido posible gracias a los descuentos aprobados por la Junta de Andalucía, que entraron en vigor el curso 2017-2018, porque de otro modo no hubiera podido.

En el curso 2018-2019, Cadenas pagará 162 euros, pero es porque se ha apuntado a algunas asignaturas de tercero. Si se hubiera matriculado sólo de las materias de segundo la carta de pago no hubiera superado los siete euros (sin contar las tasas administrativas). «Me han descontado 760 euros», explicita. «Me he matriculado de más asignaturas para poder terminar antes la carrera», añade.

En primero tuvo que apoquinar los 757,2 euros de matrícula, pero este año académico es totalmente diferente. Lo es también a cuando hacia los estudios de Ciencias Políticas. «Nada que ver, ni punto de comparación», reseña. «La bonificación me ha servido de trampolín para hacer lo que quería», argumenta este joven, que admite que sin la bonificación no hubiera podido matricularse en Historia del Arte. Ha aprobado siempre, pero no ha tenido beca nunca por no cumplir los umbrales económicos por «muy poco». «Hice Ciencias Políticas porque tenía más salidas profesionales que Historia del Arte», insiste.

Valora este joven almeriense que con la bonificación se ha dado un paso importante para que la Universidad sea «más accesible» para todo el mundo. El estudiantado que aprueba al curso siguiente solo paga el 1% de la matrícula, se 'descuenta' el 99%.

Estos días que los universitarios están recibiendo sus cartas de pago al formalizar su matrícula son muchos los que se benefician de un ahorro superior a los 700 euros en la Universidad granadina.

Para el curso 2018-2019, como el anterior, los universitarios que pueden acceder a las bonificaciones son los que cursan una carrera en Andalucía a partir de segundo. Los de primero no pueden acogerse a esta medida. El precio por curso en Andalucía, no obstante, es más económico que en otras comunidades autónomas para los grados, está fijado en los 12,62 euros cada crédito. Esto significa que un universitario que se 'apunta' a sesenta créditos (unas diez asignaturas) debe pagar 757,2 euros en Granada y en el resto de provincias andaluzas.

Al margen de los descuentos, el propio Darío Cadenas valora que estudiar en Granada es más barato que hacerlo en otras comunidades del territorio nacional. «Aunque quisiera hacer una carrera o un máster en Madrid no me puedo ir porque cuesta más del doble que en Granada», relata este joven que ha consultado tarifas, pero no se lo puede permitir. «Es más caro irse a Madrid que a otro país a estudiar. Es vergonzoso», lamenta.

Precios madrileños

En Madrid, según el Boletín Oficial de la Comunidad madrileña, los precios públicos para el curso 2018-2019 se fijan en 26,14 euros en primera matrícula cada crédito. Esto significa que si se matriculan de sesenta créditos el total es 1.568,4 euros. Dependiendo del nivel de experimentalidad de la carrera varía la cuantía en Madrid.

En otras regiones, como es el caso de Galicia, el monto fijado para cada crédito es de 13,93. El total sería para un curso de sesenta créditos de 835,8 euros. Si bien, hay algunas casuísticas en la que el crédito cuesta 9,85 euros, según el decreto publicado en julio. En Castilla La Mancha la suma fijada es menor, está en los 12,13 euros el crédito (que varía según los estudios). En todo caso, en primera matrícula en el grado de experimentalidad más bajo el precio total es de 727,8 euros.

En todas las comunidades autónomas consultadas, lo que sí se repite es que a partir de las segundas matrículas los precios se disparan. Suspender se paga muy caro. En el caso de Madrid, una segunda matrícula cuesta 48,03 euros el crédito; en una tercera matrícula, 98,75 euros; y en una cuarta en adelante, 136,44 euros. En el caso de que la asignatura cateada sea de diez créditos, deben abonar más de 1.300 euros por una sola materia.

Con suspenso

En Andalucía el precio es, en el caso de apuntarse por segunda vez porque se haya suspendido, de 25,25 euros el crédito; en tercera, 18,13 euros por crédito; y en cuarta, 64,17 euros. Si se suspende tampoco hay bonificación.

Por otra parte, la cuantía económica de los másteres es muy diferente si se atiende a una comunidad u otra. En Andalucía están bonificados, además. Sin descuento el precio es de 13,68 euros, en primera matrícula. En Madrid depende de la Universidad y de diferentes circunstancias, va desde los 24 euros el crédito a superar los 70 euros el crédito, en primera matrícula.

En Castilla la Mancha es de 12,13 euros por crédito (hay algunas excepciones). En Galicia va desde los 20,25 euros a los 29,81 euros, en primera matrícula.

Los universitarios de la UGR ingresan estos días parte de la cuantía de sus cartas de pago mientras asisten a sus primeras clases del curso 2018-2019. No es lo mismo, económicamente, estudiar en una comunidad o en otra.