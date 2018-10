Dos carreras de la UGR aseguran un trabajo al cien por cien de sus alumnos PEPE MARÍN El director de la Escuela de Informática reclama que se acabe el nuevo edificio y más profesores para poder responder a la demanda de profesionales ANDREA G. PARRA GRANADA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:46

Las tecnologías y su impacto en la evolución del mercado laboral están en boca de todos. En la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada (UGR) conocen bien cómo formar a los futuros profesionales y el avance de la demanda de empleados. «En la última década ha aumentado drásticamente la necesidad que tienen las empresas de ingenieros TIC. El sector TIC es y será, uno de los motores económicos de este siglo». La valoración la hace el director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la institución universitaria granadina, Joaquín Fernández Valdivia.

En el curso pasado en este centro del campus de Aynadamar registraron 220 egresados. La tasa de ocupación es en la práctica del 100%. «No solo no hay ahora paro es que no lo habrá en el futuro. La demanda de ingenieros TIC crecerá enormemente en los próximos años. Harán falta decenas de miles de ellos en España y millones en toda Europa. El siglo XXI es el siglo de la tecnología que está presente en todos los ámbitos y las oportunidades de trabajo para nuestros ingenieros vendrán de todos los sectores empresariales. Es el mejor momento laboral sin duda para nuestros ingenieros», valora el profesor Fernández Valdivia.

Este curso académico 2018-2019 ha cubierto todas las plazas, tanto de primer curso, como en los grados y dobles grados. Han registrado 450 estudiantes de nuevo ingreso en total. Año a año mejora la demanda y este curso no ha sido una excepción. Actualmente, en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones hay matriculados unos 2.100 estudiantes de grado, doble grado y másteres profesionales. Son el séptimo centro de la Universidad por número de estudiantes.

Pocas chicas

En lo que no ha progresado el centro universitario ha sido en el incremento de alumnas en sus aulas. «Seguimos teniendo un déficit importante de chicas», lamenta Fernández Valdivia. Sólo un 15% de las estudiantes de nuevo ingreso en Informática y Telecomunicaciones son chicas. En los dobles grados la situación es algo mejor; en el doble título Informática-Matemáticas, un 20% son chicas y en el doble título Informática-ADE lo son un 25%. «Hay que seguir perseverando en las acciones que iniciamos hace años hasta que den sus frutos», advierte. De cara a un futuro, las perspectivas laborales para los egresados de esta escuela son calificadas por el director como «inmejorables». Agrega: «Mejor que nunca. Las TIC están actualmente presentes en todos los sectores económicos y empresariales. Son absolutamente transversales, de forma que nuestros ingenieros están trabajando en la práctica totalidad de sectores productivos. En 2018, las ofertas de empleo en el sector TIC han aumentado trimestre a trimestre respecto a 2017 y esa tendencia seguirá al alza».

Los ingenieros que salen de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la UGR están trabajando en todas las modalidades y en varios países. «Desde ingenieros que levantan sus propias empresas a aquellos que trabajan en empresas que no sólo son españolas sino empresas de todo el mundo, incluyendo grandes tecnológicas como Google o Amazon», destaca Fernández Valdivia. Y puntualiza: «El dato interesante (por el hecho de que se retiene talento) es que nuestros titulados están trabajando en las numerosas empresas de base tecnológica que hay actualmente en Granada. En muchos casos, buena parte de su capital humano está formado por estudiantes de la escuela. Como ya he dicho en otras ocasiones, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en convertir Granada en una isla tecnológica e iniciativas empresariales como OnGranada que aglutina más de 500 empresas tecnológicas están ayudando a que esa idea que hace años era solo un sueño, hoy se esté convirtiendo en una realidad. El PIB generado por las TIC's se acerca poco a poco al del turismo».

Con todos estos números encima de la mesa en este inicio de curso 2018-2019 el director Fernández Valdivia reflexiona sobre las necesidades de la escuela. «La sociedad, las empresas, nos están demandando muchos más egresados, pero con las infraestructuras actuales tanto humanas como materiales, no podemos formar más. Por eso, demandamos que nos terminen el edificio y más profesorado para formar más ingenieros en las actuales líneas y en otras que será necesario cubrir dada gigantesca demanda de ingenieros TIC que habrá en los próximos años. Será una demanda social imparable a la que, como Universidad que se debe a la sociedad, no podremos sustraernos. No queremos por tanto más parches ni soluciones parciales. Queremos de una vez realidades que se plasmen en un apoyo real a nuestro centro. No es por nosotros. Es por la sociedad que así nos lo está demandando».

Asimismo, pide que se corrija el «déficit de títulos de ingeniería» en la UGR. Si bien, anota que para ello hacen falta recursos humanos y en infraestructuras y material. «Y no sólo se trata de titulaciones puramente TIC se trata de servir de soporte a cualquier título. Hoy en día, la transversalidad de las TIC hace que sean un pilar en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Biomedicina o Ciencias en general», afirma.