La XI Carrera Universidad-Ciudad de Granada se celebrará el 9 de noviembre

El objetivo principal es llegar a 1531 inscripciones en conmemoración de la fecha de fundación de la UGR

Ideal

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:25

Comenta

El Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada organizan, con la colaboración de otras empresas, la XI Carrera Universidad-Ciudad de Granada, carrera a pie de 10 kilómetros, que se celebra el domingo 9 de noviembre.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 3 de noviembre, a las 14:00 horas. Podrá participar cualquier persona que lo desee, esté o no federada, pertenezca o no a la comunidad universitaria.

En la presentación de la Carrera el miércoles 15 de octubre, se ha contado con las intervenciones del vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada, Juan Luis Benítez Muñoz; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias Puerta; y la subdirectora de Actividades y Eventos Deportivos del Centro de Actividades Deportivas de la UGR, Marta Lozano García.

Evento Cardioprotegido

La 11ª Carrera Universidad-Ciudad de Granada contará por segundo año consecutivo, con una red colaborativa de 23 desfibriladores repartidos a lo largo del recorrido de 10 kilómetros por la ciudad de Granada, y en la zona de salida y meta en Campus de Fuentenueva. La salida y meta, como en ediciones anteriores, tendrá lugar en los propios paseos universitarios del Campus de Fuentenueva.

Todo el recorrido, estará cubierto y supervisado por los agentes de la Policía Local de Granada, que conjuntamente con el personal del Centro de Actividades Deportivas desplegado a lo largo del mismo y los numerosos voluntarios que van a participar en este evento, haciendo del mismo un evento seguro y de garantías como en ediciones anteriores.

Toda la información sobre inscripciones, categorías, recorridos, trofeos y premios en https://deportes.ugr.es/competiciones/eventos-deportivos/carrera-urbana.

