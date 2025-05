Biblioteca de Andalucía y Teatràdum, la compañía de teatro de la Facultad de Traducción, adaptan Orgullo y prejuicio

Los universitarios se suben a las tablas. Son varios los centros con grupos teatrales, unos más constantes que otros. En este caso es Teatràdum, la ... compañía de teatro de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (UGR) con la Biblioteca de Andalucía los que representan la adaptación teatral de Orgullo y prejuicio, la célebre novela de la autora británica Jane Austen. Lo califican como el «evento de la temporada».

Esta versión, destaca los promotores, que está «llena de ritmo y destellos multicolores». En 1797, Jane Austen escribió una historia llena de empoderamiento femenino, humor mordaz hacia las convenciones de la época y personajes que se han convertido en iconos de la literatura universal. Esa novela fue, según recuerdan «censurada y su manuscrito fue ocultado para dar paso a una versión más recatada, lo que se conoce como Orgullo y prejuicio».

En el 250 aniversario del nacimiento de su autora, una heroína inesperada se atreverá a dar el paso para contar la verdad, «para hacer temblar los cimientos de la sociedad de la Regencia y que los demás vean lo que le hicieron hacer… for the hope of it all», recoge la nota de prensa.

Los promotores de esta adaptación invitan a conocer la «verdadera historia de las hermanas Bennet» los días 22 y 29 de mayo a las 18.15 en la Sala Val del Omar (apertura de puertas a las 18:00). El día 29 de mayo, la función será audiodescrita para personas con discapacidad visual. Previa a la representación, ese mismo día, a las 17.30 horas, habrá una visita táctil para conocer de cerca todo el atrezzo y vestuario que compone esta producción.

Las funciones organizadas por la Biblioteca de Andalucía y Teatràdum son gratuitas hasta completar el aforo de la sala Val del Omar.