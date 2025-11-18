La Azucarera acogerá en diciembre la puesta de la primera piedra de unas obras esperadas

La transformación, de la que tanto se ha escrito y hablado, desde que la Universidad de Granada (UGR) compró, en diciembre de 2021, la Azucarera ... de San Isidro, está un paso más cerca. En el mes de diciembre se colocará la primera piedra de la también primera obra destacada que servirá para la adaptación de la nave de enseres de la destilería. Una intervención que tiene como cometido acondicionar este terreno e infraestructura en un lugar de trabajo para algunos grupos de investigación.

La Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria granadina ha explicado a este periódico que el día está «aún por determinar», pero será en diciembre. Unas semanas después de lo anunciado al comienzo de curso, pero lo cierto es que el campus UGR sostenible comenzará a tomar forma para ser un referente en investigación circunscrita a estos nichos científicos.

Será con el permiso de la nave que acoge el laboratorio para el laboratorio UIMA (unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía), que ya está funcionando en el complejo de la Azucarera. Justo frente a donde ahora comenzarán las intervenciones de máquinas y albañiles. El grupo liderado por Antolino Gallego está ya investigando con madera en el recinto de la Azucarera de San Isidro.

La primera piedra del mes de diciembre será en la zona de la derecha, conforme se mira a las naves centrales. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana licitó esta primera actuación por 1.578.332 euros para la conservación y adaptación de la nave de enseres de la destilería de la Azucarera de San Isidro para espacios de trabajo e investigación de la entidad granadina (en mayo). También incluía trazados de obras ordinarias de redes de infraestructura interior.

En aquel momento (mayo), se concretó que la intervención se enmarca en la primera fase de un plan integral para la recuperación del conjunto de naves de la destilería de la Azucarera, declarado Bien de Interés Cultural en 2015. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Juan Moreno Romero y será gestionado por la Unidad Técnica de la Universidad. La actuación contempla la rehabilitación de 374,91 metros cuadrados de superficie construida y más de 1.800 metros cuadrados de urbanización en la plaza de los depósitos. La nave de enseres se adecuará como espacio de trabajo para grupos de investigación.

Esta primera intervención se enmarca dentro de una global para recuperar todo el conjunto de naves de la destilería y la nave almacén de pulpa con fachada lateral a la plaza de los depósitos. Por el elevado importe de la actuación se consideró conveniente abordarla en fases, según informó el Ministerio en mayo.

Uno de los traslados lo hará un proyecto con financiación en la convocatoria europea ERC Synergy Grant. Diez millones de euros financiados por la UE. Concretamente, la propuesta que tiene como codirector a Guillermo García-Contreras, profesor de Arqueología Medieval del departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Lo integran trabajos científicos de siete universidades. Para ellos no hay fecha de mudanza aún.

El espacio se adaptará a las necesidades de este grupo, incluyendo un taller de lavado y clasificación de material arqueológico procedente de excavaciones, zonas de trabajo para la investigación y gestión, así como áreas para reuniones internas y seminarios .