Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Chimenea del ingenio. Pepe Marín

La Azucarera acogerá en diciembre la puesta de la primera piedra de unas obras esperadas

Las intervenciones se centrarán en la adaptación de la nave de enseres de la destilería de San Isidro

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

La transformación, de la que tanto se ha escrito y hablado, desde que la Universidad de Granada (UGR) compró, en diciembre de 2021, la Azucarera ... de San Isidro, está un paso más cerca. En el mes de diciembre se colocará la primera piedra de la también primera obra destacada que servirá para la adaptación de la nave de enseres de la destilería. Una intervención que tiene como cometido acondicionar este terreno e infraestructura en un lugar de trabajo para algunos grupos de investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  3. 3 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  9. 9

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Azucarera acogerá en diciembre la puesta de la primera piedra de unas obras esperadas

La Azucarera acogerá en diciembre la puesta de la primera piedra de unas obras esperadas