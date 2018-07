La Asociación Española contra el Cáncer concede su ayuda 'Laboratorio de la AECC' a un grupo de investigación de la UGR La AECC ha concedido la ayuda de investigación «Laboratorio de la AECC», una de las más competitivas y cuantiosas que existen a nivel nacional, al grupo CTS-993 de la Universidad de Granada, que dirige el profesor Pedro Medina R. I Viernes, 20 julio 2018, 13:30

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha concedido la ayuda de investigación «Laboratorio de la AECC» al grupo CTS-993 de la Universidad de Granada, liderado por Pedro Medina Vico, profesor del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I.

La AECC es una organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales que desarrolla su actividad en toda España, trabajando para educar en salud, apoyar y acompañar a las personas enfermas de cáncer y sus familias, y financiar proyectos de investigación que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Esta ayuda es una de las más competitivas y cuantiosas ayudas que existen a nivel nacional para la investigación del cáncer y en ellas la AECC pretende apoyar fuertemente a los grupos de investigación más prometedores a nivel nacional. La finalidad de la ayuda «Lab de la AECC 2018» es la de apoyar líneas de investigación emergentes de alta calidad que se realicen en España.

Hasta ahora se han concedido únicamente 7 de estas ayudas que son evaluadas externamente por expertos por Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), siendo esta la primera y única ayuda concedida en Andalucía hasta ahora y la primera concedida y única concedida una institución fuera de Madrid o Barcelona.

Pedro Medina Vico, profesor titular del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, fue recientemente galardonado con el Young investigator Award de la International Association for the Study of Lung Cancer, la asociación internacional más importante que promueve la investigación del cáncer de pulmón.

Medina compagina su labor docente con una intensiva labor investigadora, actualmente dirige un grupo de Investigación en el Centro de Investigación Genómica y Oncológica (GenyO) del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Desde su establecimiento en Granada este investigador ha conseguido atraer fondos nacionales e internacionales con los que ha establecido un grupo de investigación competitivo que trata diversos aspectos del cáncer de pulmón y de neoplasias hematológicas. Recientemente, uno de sus trabajados ha sido considerado como uno de los trabajos más reconocidos mundialmente en el área de medicina clínica, situándose entre el 1% de los artículos más referenciados del mundo según Essential Science Indicators (Thomson Reuters).

Actualmente el Dr. Medina lidera varias líneas de investigación que estudian diferentes aspectos del desarrollo tumoral entre la cual se incluye el estudio de nuevos agentes en el desarrollo de la patología humana llamados ARN no codificantes y complejos remodeladores de cromatina. Desde un punto de vista más traslacional el equipo del Dr. Medina está desarrollando diversas terapias preclínicas sobre el cáncer de pulmón, y la financiación de la AECC concedida al proyecto «Development of new therapies for lung cáncer» estará encaminada a fortalecer las mismas.

El acto oficial de entrega de este proyecto se efectuará el 24 de septiembre en Madrid y en él estará presente la Casa Real, ya que la Reina Letizia es la presidenta de honor de la AECC.