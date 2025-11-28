Aprobada la tercera convocatoria del Programa Docentia-UGR

En la sesión celebrada el viernes, 28 de noviembre del Consejo de Gobierno, dando continuidad al compromiso de la Universidad de Granada con la mejora ... de la calidad de la docencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado la tercera convocatoria del Programa Docentia-UGR.

El Programa Docentia-UGR es la apuesta decidida de la UGR por una evaluación transformadora de la docencia que contribuya al compromiso social de la universidad.

Si la segunda convocatoria se destinó al profesorado titular de universidad y al profesorado laboral, la tercera pretende que el personal investigador postdoctoral con responsabilidades docentes, profesorado sustituto y quienes participaron en la primera convocatoria del programa, participen en la evaluación para la mejora de su docencia y acompañarlos en el desarrollo de su carrera académica docente.

El modelo de Evaluación de la Actividad Docente del profesorado, que sustenta el programa DOCENTIA-UGR, tiene como misión proporcionar un sistema de evaluación de la actividad docente del profesorado universitario y como visión dotar a esta Universidad de un punto de referencia y de un modelo participativo e integral de evaluación que contribuya a la toma de decisiones válidas, justas y sostenibles tanto para la universidad como para el profesorado en las diferentes etapas de su carrera académica. La finalidad última de este modelo es garantizar la mejora de la docencia adaptada al contexto y a los retos de un entorno social cambiante, proporcionar una serie de indicadores que permitan identificar buenas prácticas docentes y guiar la toma de decisiones en materia de política de profesorado.