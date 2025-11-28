Aprobada la tercera convocatoria del Programa Docentia-UGR
Dando continuidad al compromiso de la Universidad de Granada con la mejora de la calidad de la docencia
Ideal
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:46
En la sesión celebrada el viernes, 28 de noviembre del Consejo de Gobierno, dando continuidad al compromiso de la Universidad de Granada con la mejora ... de la calidad de la docencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado la tercera convocatoria del Programa Docentia-UGR.
El Programa Docentia-UGR es la apuesta decidida de la UGR por una evaluación transformadora de la docencia que contribuya al compromiso social de la universidad.
Si la segunda convocatoria se destinó al profesorado titular de universidad y al profesorado laboral, la tercera pretende que el personal investigador postdoctoral con responsabilidades docentes, profesorado sustituto y quienes participaron en la primera convocatoria del programa, participen en la evaluación para la mejora de su docencia y acompañarlos en el desarrollo de su carrera académica docente.
El modelo de Evaluación de la Actividad Docente del profesorado, que sustenta el programa DOCENTIA-UGR, tiene como misión proporcionar un sistema de evaluación de la actividad docente del profesorado universitario y como visión dotar a esta Universidad de un punto de referencia y de un modelo participativo e integral de evaluación que contribuya a la toma de decisiones válidas, justas y sostenibles tanto para la universidad como para el profesorado en las diferentes etapas de su carrera académica. La finalidad última de este modelo es garantizar la mejora de la docencia adaptada al contexto y a los retos de un entorno social cambiante, proporcionar una serie de indicadores que permitan identificar buenas prácticas docentes y guiar la toma de decisiones en materia de política de profesorado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión