Aprobada la oferta de másteres oficiales y doctorado de la UGR para el próximo curso

En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada el jueves 10 de abril se ha aprobado la oferta de plazas de másteres oficiales y de doctorado de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada para el curso 2025/2026. La propuesta de plazas incorpora como límite de admisión en cada caso el correspondiente al establecido en la memoria de verificación de los títulos.

En másteres oficiales se ofertan un total de 5.529 plazas, distribuidas del siguiente modo: 704 plazas en másteres de Arte y Humanidades; 2407 en másteres de Ciencias Sociales y Jurídicas, de las cuales 150 corresponden al máster en Abogacía y Procura y 999 corresponden al Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Granada, Ceuta y Melilla); 633 en másteres de Ciencias; 800 en másteres de Ciencias de la Salud y 677 en Ingeniería y Arquitectura. Igualmente se ofertan un total de 168 plazas en dobles títulos, siendo 142 de ellas para los Dobles títulos de Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

En el marco de la Alianza Arqus se ofertan el Máster Conjunto en Estudios Europeos/Master of Arts in European Studies, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (30 plazas) y el Máster Universitario en Cíberseguridad y Cíberinteligencia/Master in International Cybersecurity and Cyberintelligence, de la rama de Ingeniería y Arquitectura (30 plazas).

Como másteres Erasmus Mundus se ofertan 20 plazas en el Máster en Excelencia en Salud Pública / European Public Health (Europubhealth+), 50 plazas en el Máster en Estudios de las Mujeres y de Género/ Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies (GEMMA) y 20 plazas en el Máster Universitario en Ciencia del Color, Imágenes y Visión Computacional / Erasmus Mundus Master in Computational Color and Spectral Imaging. Se incluyen las siguientes titulaciones que están en proceso de verificación a la espera de los informes definitivos: Máster Universitario en Sostenibilidad y Gobernanza Ambiental por la Universidad de Granada (30 plazas), Máster Universitario en Derecho y Ética de la Inteligencia Artificial por la Universidad de Granada; la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía (20 plazas) y Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a Ciencias de la Salud por la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de Andalucía (30 plazas).

En cuanto a los estudios de Doctorado, se mantiene la oferta de 958 plazas en Programas de Doctorado distribuidos entre las tres Escuelas de Doctorado de la siguiente manera: 424 plazas en la Escuela de Doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; 269 en la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías y 265 en la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud. Queda pendiente la recepción del informe de verificación del título de Doctorado conjunto en Arquitectura (Universidades de Sevilla, Málaga y Granada) que de ser positivo permitiría la oferta de 20 plazas.

