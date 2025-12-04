Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Mª Cruz Valdivieso, nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UGR Ideal

Ana Mª Cruz toma posesión como directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

El acto tendrá lugar el viernes, 5 de diciembre, a las 13 horas, en el Salón de Rectores y Rectoras del Hospital Real

Ideal

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:21

Ana Mª Cruz Valdivieso toma posesión como directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UGR el viernes, 5 diciembre, a ... las 13 horas, en el Salón de Rectores y Rectoras del Hospital Real. El acto estará presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco y contará con la intervención de la secretaria general, María del Carmen García Garnica, y Juan Manuel Santiago, director saliente de la ETS de Ingeniería de Edificación.

