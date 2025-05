Ampliado el plazo para solicitar la beca del Ministerio hasta el día 30 de mayo

A. G. Parra Viernes, 16 de mayo 2025, 12:24 Comenta Compartir

Más tiempo. El plazo para solicitar las becas de la convocatoria general para el curso 2025-2026 se ha ampliado hasta el 30 de mayo, a las 15.00 horas. Finalizaba el 14 de mayo. Las becas se pueden pedir a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, según informa el Gobierno en una nota de prensa.

Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros, deben cumplimentar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante, y deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar o no con su formación. Especifica el Ministerio en una nota de prensa. Los estudiantes que en pocas semanas, concretamente los días 3, 4 y 5 de junio hagan la prueba de acceso a la Universidad (PAU), deben pedir ya la beca, aunque no sepan lo que van a estudiar.

Entre las novedades de la convocatoria está la mejora de la cuantía asociada a la residencia, con un incremento de 200 euros que la sitúa en 2.700 euros (en la convocatoria 2023-2024 pasó de 1.600 a 2.500 euros). Las previsiones son que cerca de 101.000 alumnos y alumnas, la mayor parte de zonas rurales, puedan desplazarse fuera de sus municipios para continuar con sus estudios gracias a esta ayuda.

En la Universidad de Granada (UGR) este curso 2024-2025 estudian con ayuda económica gubernamental más de 15.500 estudiantes de grado y máster. Hay matriculados 46.281 personas en grados y 6.859 en las maestrías. En total hay cursando estos títulos 53.140 personas.

Las cifras de este curso eran (en febrero) muy parecidas a las del anterior, el 2023-2024. Entonces hubo 15.548 becarios del Ministerio. Habían pedido estas ayudas 29.939 jóvenes. Este año académico (2024-2025) los solicitantes han sido, 29.564. Como se puede comprobar los números en los dos ítems son similares. Con cierta bajada, en las solicitudes.

Son becas del régimen general del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes las más numerosas y cuantiosas. La UGR está entre las universidades con más becarios en el conjunto del territorio nacional.

Por otra parte, el Gobierno informa en una nota de prensa, que además, los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores se equiparan a los universitarios, lo que beneficiará a unos 7.000 jóvenes. También aumentan un 25% las cuantías fijas para aquellos alumnos universitarios o de enseñanzas artísticas superiores que acrediten una discapacidad del 25% al 65%; medida que complementa a la que ya se aplica al alumnado con discapacidad igual o superior al 65%. Por último, se flexibilizan los requisitos académicos a aquellas personas mayores de edad que acrediten la condición de víctimas de violencia sexual, para equipararlas a las personas menores de edad en igual situación y a las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que se abrió el pasado 30 de abril, permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre. Por primera vez, las solicitudes se harán por vía telemática, cumplimentando el formulario accesible a través de la sede electrónica del Ministerio.

