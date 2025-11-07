Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alumbra Fest celebra su quinta edición uniendo arte digital y patrimonio en el corazón de Granada

El festival refuerza su programación internacional y apuesta por el talento emergente en el marco del V Centenario de la Universidad de Granada

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Granada se prepara para celebrar la quinta edición de Alumbra Fest, el festival que redescubre el patrimonio histórico de la ciudad a través del arte ... digital y la innovación audiovisual. Entre octubre y diciembre está teniendo lugar Alumbra Pro, una serie de talleres de creación y charlas relacionadas con la creación audiovisual. Este viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, es el momento de Alumbra Fest, el momento en el que el festival se despliega por los espacios patrimoniales de la ciudad para conectar la creación contemporánea con el legado cultural, en el marco además de las celebraciones por el V Centenario de la fundación de la Universidad de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alumbra Fest celebra su quinta edición uniendo arte digital y patrimonio en el corazón de Granada

Alumbra Fest celebra su quinta edición uniendo arte digital y patrimonio en el corazón de Granada