Alejandra Arroyo Cerezo obtiene el 'Premio San Alberto Magno' de química por su tesis doctoral sobre autenticidad alimentaria

La investigadora de la UGR ha sido galardonada por el Colegio de Químicos del Sur por su trabajo para detectar fraudes en alimentos con métodos rápidos y respetuosos con el medio ambiente

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:46

La investigadora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada Alejandra Arroyo Cerezo ha recibido el 'Premio San Alberto Magno de Tesis Doctorales ... 2025' que concede el Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur, por su trabajo sobre el desarrollo de métodos analíticos 'verdes' para garantizar la autenticidad de los productos alimenticios. El galardón, dotado con 1000 euros y un año de colegiación gratuita, será entregado en la sede de la entidad, en Sevilla, durante un acto público que se celebrará el próximo sábado 15 de noviembre con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Química y de su patrón, San Alberto Magno.

