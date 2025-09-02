La Agencia Estatal de Investigación destaca al Instituto de Matemáticas de Granada como referente nacional

Ideal Martes, 2 de septiembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha dedicado un artículo al Instituto de Matemáticas de Granada (IMAG) en su portal oficial en el que destaca su labor y sus proyectos más destacados y de repercusión social.

En su artículo, la AEI pone en valor la labor del IMAG como Unidad de Excelencia María de Maeztu, destacando su papel en la investigación matemática, la formación de jóvenes investigadores, la divulgación científica y la transferencia. Este reconocimiento valida el trabajo realizado por el instituto y proyecta a la UGR como una institución comprometida con la investigación de vanguardia.

El IMAG, instituto propio de la Universidad de Granada desde 2015 y sede del Instituto de Matemáticas de Andalucía (IAMAT) desde 2017, ha sido reconocido por su capacidad para atraer talento internacional, organizar eventos científicos de alto nivel y establecer colaboraciones con empresas y centros de investigación de prestigio. La AEI subraya especialmente el programa intensivo BIRS-IMAG, iniciado en 2023, que convierte al IMAG en el único centro europeo asociado a la Banff International Research Station (BIRS), una de las instituciones más prestigiosas del mundo en el ámbito de las matemáticas 1.

Este respaldo institucional por parte de la AEI refuerza el liderazgo del IMAG y de la Universidad de Granada en el panorama científico nacional e internacional, y evidencia el impacto social y académico de la investigación desarrollada en nuestra universidad.