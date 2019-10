La UGR acoge el VI Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe Pepe Marín Esta edición contará con cerca de 50 expertos panelistas IDEAL GRANADA Jueves, 17 octubre 2019, 10:38

La Universidad de Granada es la sede del VI Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos (CIEB 2019). Tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación entre los días 18 y 20 de octubre.

El acto de inauguración del evento se celebrará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Educación, el viernes 18 de octubre, a las 16 horas. A él asistirán el presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe, Xavier Gisbert; el presidente de la Asociación Andaluza de Profesores de Inglés, Carlos López, y el vicerrector de Docencia, Juan Manuel Martín.

El congreso se está convirtiendo en un referente nacional e internacional y cada año se dan cita más y más expertos. En esta edición, se cuenta con más de 90 comunicaciones, más de 30 talleres y cerca de 50 expertos panelistas que van a tratar temas variados relacionados con la enseñanza de idiomas y la enseñanza bilingüe. Más de 430 personas se han inscrito para asistir al evento.

La conferencia inaugural será pronunciada por Jim Cummins, referente y pionero en el estudio del bilingüismo en la educación. Tendrá como título «Emerging Issues in Bilingual Education: The Roles of Literacy Engagement, Crosslinguistic Pedagogy, and Identity Texts in Student Achievement»