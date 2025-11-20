La Academia de Ciencias celebra una charla sobre el sistema electoral unificado para el Parlamento Europeo

La Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada celebra el próximo año sus primeros cincuenta años desde su creación y ya ha ... comenzado la celebración de la efeméride. Este viernes, 21 de noviembre, tiene programada una charla de uno de sus académicos. Será a las 12.00 horas en la sala de claustro de la Facultad de Ciencias. Llevará por título 'Sistema electoral unificado para el Parlamento Europeo' y la impartirá Victoriano Ramírez González, académico de número de la citada Academia.

Ramírez González ha dedicado gran parte de su investigación a estas cuestiones y ha llevado la presentación de su modelo al Parlamento de la UE. En la presentación de la ponencia reseña la Academia, en una nota, que «es importante señalar que en cada Estado miembro de la Unión Europea, la elección de sus eurodiputados al Parlamento Europeo (MEPs) se lleva a cabo siguiendo parámetros diferentes». Así, recuerdan en el escrito que cada Estado ha tratado de reproducir, en la medida de lo posible, el sistema electoral que tiene establecido para elegir los diputados de su parlamento nacional. Eso hace que los MEPs hayan conseguido su acta mediante 27 procedimientos diferentes.

En la ponencia, Ramírez explicará cómo propone un sistema electoral unificado para la elección de representantes en el Parlamento Europeo. Con la propuesta que se hace el método de reparto de escaños a los partidos sería el mismo en todos los países, y eso ocurriría también con la barrera electoral, con el desbloqueo de las listas, el tipo de voto, etcétera. Además, con este propuesta, comunica la Academia, que el profesor defiende que las formaciones políticas que concurriesen en el futuro tratarían de hacerlo al nivel europeo, o al menos lo más amplio posible, porque esa estrategia les beneficiará; con lo cual casi todos los eurodiputados serían elegidos bajo únicamente una o dos decenas de siglas, frente a las cerca de doscientas que obtuvieron representación en los últimos periodos democráticos.

El próximo año es el gran cumpleaños, el del medio siglo, de la creación de la Academia de Ciencias. Para ello están organizando diversas actividades que han comenzado estos últimos meses del presente año. Feliz primeros cincuenta (por adelantado).