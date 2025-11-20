Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Academia de Ciencias celebra una charla sobre el sistema electoral unificado para el Parlamento Europeo

La ponencia la impartirá el académico Victoriano Ramírez este viernes en la Facultad de Ciencias

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:10

La Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada celebra el próximo año sus primeros cincuenta años desde su creación y ya ha ... comenzado la celebración de la efeméride. Este viernes, 21 de noviembre, tiene programada una charla de uno de sus académicos. Será a las 12.00 horas en la sala de claustro de la Facultad de Ciencias. Llevará por título 'Sistema electoral unificado para el Parlamento Europeo' y la impartirá Victoriano Ramírez González,  académico de número de la citada Academia.

