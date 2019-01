Abierto el plazo para solicitar becas para la XIII edición del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género GEMMA Seleccionado por la Comisión Europea como «el máster de referencia en Estudios de las Mujeres y de Género a nivel europeo y global» Viernes, 11 enero 2019, 13:31

El máster internacional Erasmus Mundus GEMMA, coordinado por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, que lleva impartiéndose desde el curso 2007/2008, abre el plazo de becas para cursar su XIII edición durante el período 2019-2021.

El Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género es un programa oficial de posgrado que se desarrolla durante dos cursos académicos, proporcionando formación académica de calidad y desarrollando competencias profesionales para la intervención en materia de igualdad, en áreas de Estudios de las Mujeres y de Género y de Igualdad de oportunidades en el ámbito internacional. El alumnado del máster GEMMA se beneficia de una movilidad internacional al tener la oportunidad de estudiar en dos universidades europeas diferentes y obtener así una doble titulación emitida por las dos instituciones (universidad de acogida y universidad de movilidad).

El máster ofrece también la opción de realizar una tercera movilidad fuera de Europa y de realizar prácticas en instituciones de igualdad. Para ello, el programa cuenta con 41 instituciones asociadas, entre las que se encuentran prestigiosas universidades como la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo (Brasil), la Universidad de Chile (Chile), la Florida International University (EEUU), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana), la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), la Universidad Nacional Autónoma de México (México), o la Universidad de Rutgers (EEUU).

Desde esta nueva edición del GEMMA, también han pasado a formar parte de este consorcio ampliado la Universidad de Columbia (EEUU), la University of New York (EEUU), la University of Redlands (EEUU), la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la paz Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la Cátedra de la Mujer en Universidad de la Habana (Cuba) y el Centre for Women's Studies in Zagreb (Croacia).

¿Por qué estudiar GEMMA?

GEMMA es el primer y único Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en Europa, seleccionado por la Comisión Europea por primera vez en 2006, de nuevo en 2011 y una tercera vez en la última convocatoria en 2017.

La Comisión Europea ha distinguido al Máster GEMMA como «el máster de referencia en Estudios de las Mujeres y de Género a nivel europeo y global». Al completar sus estudios, el alumnado del GEMMA obtiene una doble titulación, emitida por las dos universidades en las que ha cursado el programa.

Becas

Se ofrecen prestigiosas becas Erasmus Mundus incluidas en el nuevo marco de Erasmus+ para estudiantes de países asociados (no europeos). Estas becas cubren las tasas de matrícula y seguro médico, así como los gastos de viaje e instalación y una asignación mensual durante los dos años de duración del programa.

Además, el profesorado invitado tiene la posibilidad de obtener becas Erasmus Mundus para financiar estancias de docencia e investigación en las universidades del Consorcio GEMMA de entre 2 y 4 semanas.

Requisitos

Las/os solicitantes deben estar en posesión de un título universitario cuya duración mínima sea de 3 años de estudio o de 180 ECTS, y demostrar el conocimiento de, al menos, 2 de los 3 idiomas oficiales del Consorcio: español, inglés, italiano, según la ruta de movilidad seleccionada. *Ver la web de GEMMA para los requisitos específicos para las becas y los requisitos de solicitud para profesorado invitado http://masteres.ugr.es/gemma/pages/becas.