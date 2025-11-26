Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Abiertas las inscripciones para el programa de intervención con realidad virtual para superar el miedo a hablar en público

La Clínica de Psicología de la UGR ofrece este taller gratuito dirigido al conjunto de la comunidad universitaria

Ideal

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:32

La Clínica de Psicología de la Universidad de Granada ha abierto el plazo de inscripción para participar en un programa de intervención que utiliza la ... realidad virtual para ayudar a los miembros de la comunidad universitaria a superar el miedo a hablar en público. La actividad, que es completamente gratuita, consistirá en un taller grupal de cinco sesiones más sesiones individualizadas, en el que los participantes aprenderán técnicas para manejar la ansiedad y practicarán sus habilidades en entornos virtuales inmersivos y seguros. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción hasta el 5 de diciembre.

