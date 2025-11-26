Abiertas las inscripciones para el programa de intervención con realidad virtual para superar el miedo a hablar en público

La Clínica de Psicología de la Universidad de Granada ha abierto el plazo de inscripción para participar en un programa de intervención que utiliza la ... realidad virtual para ayudar a los miembros de la comunidad universitaria a superar el miedo a hablar en público. La actividad, que es completamente gratuita, consistirá en un taller grupal de cinco sesiones más sesiones individualizadas, en el que los participantes aprenderán técnicas para manejar la ansiedad y practicarán sus habilidades en entornos virtuales inmersivos y seguros. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción hasta el 5 de diciembre.

Este programa de intervención está diseñado para ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para afrontar con éxito presentaciones orales, ya sea para la defensa del Trabajo de Fin de Grado (TFG) o Máster (TFM), ponencias en congresos o cualquier situación que implique hablar ante una audiencia. A lo largo de las sesiones, se trabajará en la comprensión de los mecanismos de la ansiedad, la adquisición de habilidades para controlar la activación fisiológica y la identificación de pensamientos negativos que surgen en estos contextos.

Realidad Virtual: practicar en un entorno seguro y controlado

Una de las características más destacadas de esta intervención es el uso de la tecnología de realidad virtual. Los participantes tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en escenarios hiperrealistas que simulan situaciones de exposición pública. Este método garantiza una experiencia inmersiva y, al mismo tiempo, ofrece un entorno seguro y personalizado donde cometer errores forma parte del aprendizaje. Durante estas simulaciones, se monitorizará la activación fisiológica de cada persona, permitiéndole observar de forma objetiva su respuesta ante el estrés y medir su progreso a lo largo del taller.

Las sesiones del programa se iniciarán en febrero de 2026 y se llevarán a cabo en las instalaciones de la Clínica de Psicología de la UGR, situada en la Facultad de Psicología del Campus Universitario de Cartuja. El taller está dirigido a todos los colectivos de la comunidad universitaria: Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS).

El plazo de inscripción en este taller gratuito estará abierto hasta el próximo viernes 5 de diciembre. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su solicitud a través del formulario en línea disponible en este enlace: https://forms.gle/vR1He6abUNo38XQy5, o enviando un mensaje de correo electrónico a la Unidad Clínica de Psicología, a la siguiente dirección: clinicadepsicologia@ugr.es.