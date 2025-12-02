Más de 600 investigadores respaldan el mantenimiento del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada

El Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (Obsnev), una iniciativa pionera en el seguimiento de los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas de ... montaña, atraviesa «una situación crítica al quedarse sin respaldo institucional». Era la denuncia que lanzaba hace unas semanas Regino Zamora, catedrático de Ecología de la Universidad de Granada (UGR) y coordinador científico de dicho ente. Hace ya casi 20 años que inició su andadura este observatorio, que ahora lucha para salvarse. En 2018 hubo un cambio en el convenio.

Tras esta denuncia de Regino Zamora, son ya más de seiscientos científicos de universidades e instituciones científicas que han puesto su nombre y apellidos en una carta que pide la supervivencia del citado observatorio.

Ángel Benito Fernández López, exdirector conservador del Parque Nacional de Garajonay (isla de La Gomera), es una de las últimas rúbricas de apoyo. La primera que figura en la citada carta, tras la de Regino Zamora, es la de Zoila Díaz Lifante, profesora titular del departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla. En el listado hay científicos y técnicos de instituciones de todo el territorio nacional: Universidad de Barcelona, Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Investigación en Cambio Global, Estación Experimental de Zonas Áridas, Universitat de Lleida, Instituto de Agricultura Sostenible, Estación Biológica de Doñana, Universidad de Valladolid, Estación Experimental del Zaidín, Universidad de Oviedo, la de Huelva, Murcia, entre otras muchas, son en las que trabajan algunos de los firmantes. Hay, además, algún decano de la UGR.

También otras como la de Gema Escribano Ávila, coordinadora de seguimiento de Tipos de Hábitat de Interés Comunitario (Bosques-Matorrales), departamento de Calidad, Evaluación y Medio Natural, Tragsatec; María Jacoba Salinas Bonillo, catedrática de la Universidad de Almería y subdirectora del Centro para el Cambio Global; Andrés Bravo Oviedo, científico titular, Museo Nacional de Ciencias Naturales; María Begoña García González, investigadora científica del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología y coordinadora Nacional de LTER-España; Rocío Alonso del Amo, investigadora científica del Ciemat; Gonzalo Nieto Feliner, profesor de investigación, Real Jardín Botánico, entre otras muchas.

Figuran, además, nombres de investigadores de centros de Portugal, República Checa, Alemania, UK, entre otros. Y de España de centros como la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía así como del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, entre otros.

Regino Zamora denunció que hace un año que terminó el convenio que había firmado entre la Junta de Andalucía y la institución universitaria granadina que sostiene este Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada. En declaraciones a este periódico, hace unas semanas, contó que el convenio, desde hace siete años, se ha firmado dos veces. A razón de unos 110.000 euros anuales por parte de la Administración autonómica y la institución universitaria aporta investigadores, instalaciones en el Ceama, vehículos, equipos científicos, entre otras cuestiones.

En la carta que recoge las firmas, se defiende que «gracias al amplio despliegue de actividades que ha desarrollado, el Obsnev es mucho más que un mero instrumento de colaboración científico-técnica entre la Universidad de Granada y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Ha construido un espacio de conocimiento, participación y convivencia que la sociedad ha hecho suyo y, como tal, la ciudadanía tiene derecho a estar informada sobre su situación actual. Tras un año languideciendo, sin financiación, el pronóstico del estado de salud del Observatorio para el 2026 es sencillo: muerte por abandono institucional».

Los abajo firmantes, recoge el citado escrito, quieren expresar «su apoyo al Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, como infraestructura crucial para abordar los retos presentes y futuros de los socioecosistemas de montaña, así como también expresar su profunda preocupación por el desmantelamiento y falta de apoyo económico por parte de las instituciones y políticas públicas responsables de su funcionamiento».