Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada Ideal

Más de 600 investigadores respaldan el mantenimiento del Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada

Rubrican una carta que incide en la denuncia de que el ente científico se queda «sin apoyo institucional y económico»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:26

El Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada (Obsnev), una iniciativa pionera en el seguimiento de los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas de ... montaña, atraviesa «una situación crítica al quedarse sin respaldo institucional». Era la denuncia que lanzaba hace unas semanas Regino Zamora, catedrático de Ecología de la Universidad de Granada (UGR) y coordinador científico de dicho ente. Hace ya casi 20 años que inició su andadura este observatorio, que ahora lucha para salvarse. En 2018 hubo un cambio en el convenio.

Te puede interesar

