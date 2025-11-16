Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Víctor López atacando en banda derecha de los azulillos. Enrique Alonso
Crónica

Menudo no fue suficiente en Linarejos para remontarle al Malagueño

Partidazo del mediapunta azulillo en un partido embarrado y repleto de claras ocasiones en las dos áreas

Ángel Mendoza

Linares

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

Empate que sabe a poco, o a mucho, depende de cómo se quiera analizar el partido. Porque el Linares fue mejor en líneas generales, pero ... cuando el Atlético Malagueño rondó el área, fue muy peligroso y estrelló varios balones en la madera. Podría haber acabado el partido 3-1, 3-3 o 1-3 perfectamente, pero al final solo acertó una vez con la portería cada equipo y casi que se puede calificar de justo el empate en una mañana de lluvia intermitente y barro en las bandas.

