Menudo no fue suficiente en Linarejos para remontarle al Malagueño

Empate que sabe a poco, o a mucho, depende de cómo se quiera analizar el partido. Porque el Linares fue mejor en líneas generales, pero ... cuando el Atlético Malagueño rondó el área, fue muy peligroso y estrelló varios balones en la madera. Podría haber acabado el partido 3-1, 3-3 o 1-3 perfectamente, pero al final solo acertó una vez con la portería cada equipo y casi que se puede calificar de justo el empate en una mañana de lluvia intermitente y barro en las bandas.

Abrió el choque con los actos protocolarios del 150 aniversario del título de ciudad de Linares. Los últimos cuatro alcaldes de la ciudad hicieron juntos el saque de honor del encuentro en representación de los últimos 30 años de gobierno local: Juan Bautista Lillo (1995-1999), Juan Fernández (1999-2018), Raúl Caro-Accino (2019-2022) y Auxi del Olmo (2023 - actualidad). No estuvo en el acto Javier Perales (2022-2023).

El campo estaba encharcado, diluvió el sábado y hasta uno de los muros del perímetro de la obra de Linarejos se derrumbó. El césped drenó y dejó una primera parte fluida, aunque siguió lloviendo a ratos, y se fue poniendo más pesado con el paso de los minutos. Un Linares que salió mandando y dominando.

Rafael no llegó a tiempo, Harper y João también lesionados. Pedro Díaz apostó por Lara para la defensa y por poner a la pareja de Hugo Aranda y Fuentes para la medular, Isra titular de nuevo en la izquierda, Caramelo ocupó la derecha y Hugo Díaz salió de titular, se quedó en el banquillo Talaverón.

El Linares pudo irse con ventaja al descanso, pero solo faltó un poco de puntería, aunque la primera clara fue para los visitantes con un servicio de esquina que Iván Benito cabeceó en plancha y se fue cerca del palo. La respuesta fue un disparo de Menudo que se estrelló en el lateral de la red, tras servicio de Víctor por la derecha. Más clara fue la siguiente, latigazo de Menudo abajo y raso que se encontró con la estirada de Andrés para mandar a córner. Botado el saque de esquina, Becken cabeceó al lateral de la red y la grada cantó gol. Lo mismo en la siguiente, falta botada desde 30 metros y cabezazo de Becken que se fue por encima del larguero y la afición lo vivió como un gol.

Helados

Tenía pinta el encuentro de acabar con el marcador abierto al descanso para los mineros, pero volvió a pasar. Sí, error en defensa que costó caro por una falta de entendimiento del portero y los defensas, o por cómo estaba el césped o vaya usted a saber. El caso es que, en un centro rasito por la izquierda de Iván Benito, nadie fue a despejarla, los botes en el césped despistaron a unos y otros, pero no a Cristian Sarria. Apareció con la caña en el área pequeña y sin oposición para remachar el 0-1 y dejar a Linarejos helado.

Otra vez a tener que remontar, con el hándicap de la lluvia. Así que los mineros empujaron, en una melé en el área fue Fran Lara el que disparó en el punto de penalti y la pierna de un defensa evitó el gol. El Malagueño defendiendo durante esos minutos con todos en bloque bajo para evitar que el Linares empatase antes del descanso.

La afición se empezó a impacientar porque los minutos pasaron, los balones llovían por las bandas sobre el área del filial costasoleño, pero los jóvenes tiraron de oficio, defendieron bien e hicieron que se jugase poco. El Linares echó en falta a Jack Harper dentro del área.

Segunda parte

Mismos protagonistas tras el descanso, el Linares tenía que empatar lo antes posible y encontrar espacios, así que apostaron por darle metros al Malagueño y robar en el medio para montar la contra, como en una de Hugo Díaz que acabó con disparo cruzado que se fue junto al palo largo de Andrés.

El colegiado no vio un posible penalti a Isra Cano en un control en el área. Empujaba el Linares, Menudo metió un centro largo que se envenenó y Andrés tuvo que mandar a córner junto al larguero. Necesitaba más presencia en el área el Linares y entró Talaverón por Caramelo en el 55. Reaccionó Funes metiendo de inmediato al pivote Marcos por Ismael Salguero.

Juan Carlos Menudo, por fin, de tanto intentarlo, consiguió el empate en una acción de calidad. En la banda derecha, pegado a la línea de fondo, fue sorteando rivales, amagando y le pegó con el exterior sin ángulo, sorprendiendo al portero malagueño y haciendo realidad el 1-1.

Eran los mejores minutos del Linares. Doble ocasión de Fuentes que salvó Andrés, la primera con un disparo potente desde 25 metros y la segunda en una falta directa en la frontal. El portero sostenía al filial malagueño en esos compases. En la siguiente Hugo Díaz controló en el área, se fue de su marcador y encontró el hueco para poner un balón cerca de la escuadra, pero por fuera.

La remontada asomaba y Funes refrescó líneas quitando al amonestado central Alfonso para que entrase Rosas y Hernández en ataque por Adri para buscar alguna contra. Pedro Díaz buscó la velocidad de David Velázquez y sacó del campo a Cano en el 68. El campo seguía jugando alguna mala pasada que le daba vidilla al cuadro visitante, como en un charco que frenó la pelota y permitió una contra que Barrios acabó mandando a córner tras disparo en el área muy peligroso. Pero más clara la siguiente de Hernández, de la nada, pase de la muerte a Cris que acabó en el palo, el rechace lo mandó Cris fuera con todo a favor para marcar.

En los minutos finales y con el campo ya muy pesado, al Linares le faltaron las fuerzas y el Malagueño tuvo más claridad en ataque. Hernández por la derecha metió el centro al primer palo tan cerrado para la llegada del rematador que la pelota se estrelló otra vez en el poste. Pasó el descuento y hasta el empate pudo considerarse un buen resultado, vistos los sustos del último cuarto de hora que dio el filial costasoleño.

Al final no pudo refrendar el Linares un triunfo en el derbi con una segunda victoria en casa, que además les habría igualado al Jaén con 16 puntos (cayeron los de Herrero en Totana). Ahora hay que buscar la parte positiva del empate, 14 puntos y un rival directo por evitar el descenso que se mantiene 8 puntos por debajo y tercera semana seguida sin perder. Siguen sin despegarse de la zona de peligro los mineros. De haber sido una mañana soleada, sin duda se habría visto otro partido, pero eso ya no se puede cambiar.